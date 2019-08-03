Данилюк назвал "фундамент" переговоров между Зеленским и Трампом

"Фундаментом" переговоров между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом станет вопрос безопасности, сообщил Александр Данилюк / Главред

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк сообщил, что, по сути, основой переговоров между президентом Владимиром Зеленским и его американским коллегой Дональдом Трампом станет вопрос безопасности.

Киеву необходимо отходить от роли жертвы и не "просить по миру помощь", рассказал чиновник в эфире Радио НВ.

По словам собеседника, украинское государство должно быть надежным стратегическим партнером.

"Вопрос безопасности - это где-то 80% в целом нашей повестки дня между Соединенными Штатами и Украиной. Это очень важно и будет в будущем во время встречи лидеров основой, по сути, этих переговоров", - сказал секретарь СНБО.Читайте такжеКондолиза Райс посоветовала, как Офису Зеленского "достучаться" до АП Трампа

Напомним, 1 июня СМИ писали, что Владимир Зеленский приглашен Дональдом Трампом в Вашингтон с официальным визитом. Журналисты выяснили, что встреча президентов Украины и США состоится в августе-сентябре.

В конце июля Зеленский и Трамп поговорили по телефону. Американский лидер подтвердил, что США готовы помогать нашей стране с реформами. Также Трамп заверил, что Штаты продолжают поддерживать целостность Украины.