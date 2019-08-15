В посольстве США пояснили, мешает ли Богдан встрече Зеленского и Трампа

Уильям Тейлор хотел бы, чтобы Трамп приехал в Киев / скриншот

Поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор опроверг сообщение о том, что назначение Андрея Богдана на должность главы Офиса президента является преградой для встречи лидеров двух государств – Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

"Никаких преград, кроме вопроса графика. Оба президента... занятые люди... А Украина выбрала себе президента... Он имеет полное право подбирать свою команду, выбирать тех, кто ему будет советовать, и какие-либо решения в этой области – не наше дело. Поэтому могу сказать: нет, я не знаю о таких слухах", - сказал Тейлор в интервью Европейской правде.

Он добавил, что встреча президентов США и Украины состоится осенью.

"Это произойдет уже скоро. В Варшаве или в Нью-Йорке будет короткая встреча. Это будет возможность для президентов сказать "Hello!" друг другу, лично обменяться приветствиями. А настоящая, полноценная встреча состоится после того. Я надеюсь, что она будет через месяц или два в Вашингтоне. Вот именно здесь будет реальное, содержательное общение президентов", - сообщил глава Посольства США.

Тейлор рассчитывает, что после этой серии встреч президентов отношения США и Украины станут крепче. По его словам, у Трампа пока нет в планах поездки в Украину, но он хотел бы встретить президента США в Украине.

Напомним, 3 августа Владимир Зеленский рассказал, что планирует встретиться с президентом Трампом в сентябре в Вашингтоне.

5 августа сообщалось, что глава украинского государства Владимир Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом между 24 и 28 сентября. Лидеры государств увидятся во время 74-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, которая пройдет в Нью-Йорке.

Напомним,