Трамп отвесил интеллектуальный комплимент Зеленскому / коллаж ЗН

Американский лидер Дональд Трамп накануне встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским рассыпался в комплиментах в адрес главы Украины.

"Он очень разумный парень", — цитирует ТАСС Трампа.

Президент США выразил уверенность, что Зеленский "приедет очень скоро", добавив, что ждет этой встречи с нетерпением.

"Он будет приглашен в Белый дом. Мы с нетерпением ждем встречи с ним. Он уже был приглашен в Белый дом, и он желает приехать. И, думаю, он приедет", — заявил Трамп.

Глава США выразил также уверенность в том, что Зеленскому удастся договориться с Россией о мире на Донбассе.

"Думаю, он заключит сделку с президентом (России Владимиром – ред.) Путиным", — поделился своим мнением Трамп.

Читайте такжеНовые телефонные переговоры: Зеленский признался, о чем просил ПутинаРанее стало известно, где могут встретиться Зеленский и Трамп. Дата встречи президентов Украины и США еще не определена, сказал Уильям Тейлор.

Напомним, 3 августа Владимир Зеленский рассказал, что планирует встретиться с президентом Трампом в сентябре. Переговоры президентов Украины и США состоятся в Вашингтоне.

5 августа сообщалось, что Зеленский встретится с Трампом между 24 и 28 сентября. Лидеры государств увидятся во время 74-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, которая пройдет в Нью-Йорке.