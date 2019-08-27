Волкер рассказал, чего ждут от Зеленского во время встречи с Трампом

Курт Волкер заявил, что США ждут выполнения предвыборных обещаний / Reuters

Соединенные Штаты Америки ждут, когда президент Владимир Зеленский выполнит свои обещания, которые он озвучивал во время предвыборной кампании и которые звучат сейчас – во время формирования нового правительства. Об этом заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.

По его словам, речь идет об обещании продолжить реформы и деолигархизацию, бороться с коррупцией, а также следовать по пути на сближение с Евросоюзом и НАТО.

"Мы также высоко ценим заявления о том, что Украина будет выполнять свои обязательства для достижения мира. Мы все это очень поддерживаем", - заявил дипломат в эфире телеканала Прямой.

В то же время Волкер отметил, что Зеленский пока не имел возможности воплотить свои инициативы, потому что парламент еще даже не начал работу: "Думаю, это произойдет уже ближайшие недели. И тогда мы увидим, какое сформируется правительство, кто станет премьер-министром, кто возглавит МИД. И мы хотим близко сотрудничать с новой командой над выполнением всех объявленных намерений и инициатив".

"И мы бы хотели, чтобы на момент визита президента Зеленского в Белый Дом мы могли бы говорить и о том, чего достигла украинская власть и о наших достижениях в двустороннем сотрудничестве" - добавил Волкер.

Спецпредставитель Госдепа сообщил, что Киев и Вашингтон пока не определили дату визита Зеленского в США.

"Обоих президентов ожидают на торжествах в Варшаве, поэтому возможно они смогут встретиться именно там и побеседовать, но мы все еще работаем над датами визита в Белый дом", - констатировал дипломат.

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон анонсировал свой визит в Киев. В то же время конкретные даты посещения Украины и состава делегации не уточняются.