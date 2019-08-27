Советник Трампа по нацбезопасности анонсировал свой визит в Киев

27 августа 2019, 07:36

Кроме того, Джон Болтон посетит Беларусь. Подробности визита не разглашаются.

Джон Болтон
Джон Болтон заявил о поддержке Президента Украины Владимира Зеленского / Reuters

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон анонсировал свой визит в Киев. В то же время конкретные даты посещения Украины и состава делегации не уточняются.

"Президент (Дональд Трамп, - ред.) провел продуктивные встречи в Биаррице на G7. Я с нетерпением жду моих предстоящих встреч с нашими партнерами в Киеве", - написал Болтон в Twitter.

Он также заявил о поддержке Президента Украины Владимира Зеленского.

"Мы поддерживаем усилия президента Зеленского по реформе и видение создания более сильной и процветающей Украины", - отметил Болтон.

На этой неделе советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности посетит Беларусь. Как сообщает Foreign Policy, подробности визита не разглашаются. Стоит отметить, что Болтон станет самым высокопоставленным представителем США, который посетит страну за последние 19 лет. Издание также сообщает, что в следующем месяце Беларусь посетит заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл, который должен обсудить расширение американского дипломатического присутствия в стране, в том числе возможный обмен послами.

Напомним, ранее газета The Wall Street Journal писала, что советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон планирует приехать в Киев, чтобы убедить руководство предприятия не заключать сделку по продаже компании Мотор Сич китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation. 

В свою очередь, в компании Мотор Сич прокомментировали информацию о продаже акций предприятия китайским инвесторам. Как сообщил директор по связям с общественностью компании Анатолий Малыш, китайские Skyrizon и Xinwei Group уже подали на согласование в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) сделку по покупке более 50% акций завода.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
США Беларусь Владимир Зеленский Джон Болтон новости Украины
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

07:56
Дерзкое ограбление в Киеве: мужчина с ружьем напал на "ювелирку"
07:36
Советник Трампа по нацбезопасности анонсировал свой визит в Киев
07:17
Стало известно, когда состоится обмен пленными между Украиной и РФ
07:16
Ученые назвали критический возраст для контроля за давлением
06:59
Поматросили и бросили: как Запад поиздевался над Путиным мнение
06:39
Нибиру и конец света: астролог рассказал, когда случится апокалипсис
06:35
Каскад – идеальная стрижка на средние волосы 2019-2020: модные варианты, 40 фото Фото
06:06
Ореховый спас: что нести в церковь и как узнать всю правду о суженном
05:24
На рюмку чая: какое спиртное нужно пить перед сексом, а какое - нельзя
03:52
От коммуналки до доллара: эксперты рассказали, на что подскочат цены Видео
03:39
Прокол NASA: смертоносный астероид пробьет Землю 28 августа - ученые
03:09
Юный эротоман: насмотревшийся порно подстросток устроил сеанс группового секса
02:25
На Житомирщине вандалы испоганили краской памятник защитникам Украины
01:55
Появилась карикатура, как Трамп "несет" Путина в G7 Видео
01:49
Правильное питание для школьника: эксперты дали советы
01:24
Политолог пояснил, является ли рост ВВП заслугой Зеленского
01:02
Эксперты пояснили, чем опасна продажа Мотор Сич для Украины и россиян
00:31
Ученые выяснили, как и почему люди фантазируют о сексе с друзьями своих партнеров
00:17
Директор Ротару ответил на слухи о раке у певицы
26 августа, понедельник
23:59
Внезапно скончался экс-глава Volkswagen и внук Порше Фердинанд Пиех
23:28
На Волыни селяне в конкурсе едва не разорвали поросенка: шокирующее видео Видео
23:02
Подведен итог саммита G7: об Украине одно предложение Видео
22:36
Постпред России назвал цель смертоносных военных испытаний на Росатоме
22:10
Зеленский наградил орденом сжегшую "колорадское" платье евродепутата
21:31
Тревел-блогер из России разбилась в ДТП на Бали
21:29
"Мог остановить": Трамп повесил на Обаму аннексию Крыма Видео
20:54
Долгожданная "нормандская встреча": озвучена дата переговоров Зеленского, Макрона, Меркель и Путина Видео
20:38
Звездные войны: зрителей покоряет трейлер Восхода Скайвокера Видео
20:04
"Только Мальдивы": Мендель иронично отреагировала на отдых Богдана
20:02
На Закарпатье выпал первый снег - потрясающие кадры Видео
19:31
"Он – гордый": Трамп растолковал, почему Путин не просится обратно в Большую восьмерку Видео
19:26
Комиссию по ветеранам возглавила Зинкевич: в Раде определились с комитетами
19:00
Президент Бразилии обидел жену Макрона и получил по ушам
18:48
В Кривом Роге на рельсах нашли труп ветерана АТО с отрезанной головой: фото 18+
18:25
Спасибо Путину: российские паспорта обвалили цены на квартиры в "ЛНР" и "ДНР" Видео
17:59
Кремль озвучил два условия для встречи в нормандском формате
17:34
В Слуге народа готовят систему голосования в Раде по отпечатку пальца
17:32
В партии Порошенко раскрыли, с кем Слуга народа создаст коалицию в Раде
17:03
Встреча Зеленского и Путина: бундесмама разрешила Владимирам увидеться
17:00
Облом космического масштаба: в ЕС отказались от российских Союзов
16:52
В РФ нагло заявили, что нашли способ сделать украинский Ан-124 "российским" Видео
16:33
"Однозначно кремлевская провокация": на Полтавщине выкинули в мусор вышиванку
16:17
"П*здаболка старая и п*здаболка губастая": Пугачева назвала новую Примадонну Видео
16:01
Час Х близок: Украина и Россия утвердили дату обмена пленными Видео
15:28
Дедовщина: в Одесской области матрос убил из автомата Калашникова сослуживца
15:04
Бумер бросился в погоню: на курорте в Карпатах произошло жуткое смертельное ДТП
14:53
Ореховый спас 2019: традиции и приметы на деньги и счастье Видео
14:51
Стало известно, сколько денег украинским футболистам дали за победу на ЧМ U-20
14:41
"Выслать в расеюшку": "обычная бл*дь из Донецка" почесал кулаки в Киеве из-за "смерти России" - видео Видео
14:36
Заграница помогает: Меркель и Трюдо призвали Киев проводить реформы
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять