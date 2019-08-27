Советник Трампа по нацбезопасности анонсировал свой визит в Киев

Джон Болтон заявил о поддержке Президента Украины Владимира Зеленского / Reuters

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон анонсировал свой визит в Киев. В то же время конкретные даты посещения Украины и состава делегации не уточняются.

"Президент (Дональд Трамп, - ред.) провел продуктивные встречи в Биаррице на G7. Я с нетерпением жду моих предстоящих встреч с нашими партнерами в Киеве", - написал Болтон в Twitter.

Он также заявил о поддержке Президента Украины Владимира Зеленского.

"Мы поддерживаем усилия президента Зеленского по реформе и видение создания более сильной и процветающей Украины", - отметил Болтон.

На этой неделе советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности посетит Беларусь. Как сообщает Foreign Policy, подробности визита не разглашаются. Стоит отметить, что Болтон станет самым высокопоставленным представителем США, который посетит страну за последние 19 лет. Издание также сообщает, что в следующем месяце Беларусь посетит заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл, который должен обсудить расширение американского дипломатического присутствия в стране, в том числе возможный обмен послами.

Напомним, ранее газета The Wall Street Journal писала, что советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон планирует приехать в Киев, чтобы убедить руководство предприятия не заключать сделку по продаже компании Мотор Сич китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation.

В свою очередь, в компании Мотор Сич прокомментировали информацию о продаже акций предприятия китайским инвесторам. Как сообщил директор по связям с общественностью компании Анатолий Малыш, китайские Skyrizon и Xinwei Group уже подали на согласование в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) сделку по покупке более 50% акций завода.