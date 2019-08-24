"Акции уже продали": в Мотор Сич прокомментировали сделку с китайцами

В АМКУ подана сделка по покупке более 50% акций завода Мотор Сич / motorsich.com

В компании Мотор Сич прокомментировали информацию о продаже акций предприятия китайским инвесторам.

Как сообщил директор по связям с общественностью компании Анатолий Малыш, китайские Skyrizon и Xinwei Group уже подали на согласование в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) сделку по покупке более 50% акций завода.

"Китайские компании уже купили акции. Теперь решение за АМКУ, когда оно будет — мы не знаем", — отметил Малыш в комментарии Громадському.

Читайте такжеСБУ обвинила Мотор Сич в финансировании боевиковВместе с тем он не подтвердил информацию американского делового издания The Wall Street Journal о возможной продаже завода китайской компании Beijing Skyrizon Aviation.

"У меня такой информации нет", — рассказал Малыш.

Напомним, ранее газета The Wall Street Journal писала, что советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон планирует приехать в Киев на следующей неделе, чтобы убедить руководство предприятия не заключать сделку.