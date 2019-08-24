Волкер анонсировал встречу с Сурковым и оценил перспективы обмена пленных

Курт Волкер анонсировал встречу с Владиславом Сурковым / коллаж Зеркала Недели

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер рассказал о предстоящей встрече с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

Американский дипломат также выразил надежду, что обмен удерживаемых в Украине и России вскоре произойдет, сообщает Громадське.

"Очень надеюсь, что обмен состоится, но я не участвую в этих переговорах. Я знаю, что для президента Украины очень важно вернуть домой всех, и прежде всего моряков. Надеюсь, что в ближайшее время смогу также пообщаться с господином Сурковым, встретиться с ним", - сказал Волкер во время Шествия достоинства в Киеве в субботу.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на результаты по обмену удерживаемых между Россией и Украиной уже в ближайшие дни.