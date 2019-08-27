В Киев внезапно нагрянул советник Трампа по нацбезопасности Болтон

Джон Болтон прилетел в Киев / Reuters

27 августа, во вторник, советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, который ранее оценил вероятность встречи президентов США и России, прибыл с визитом в Киев.

По информации, Болтон надеется на продуктивные встречи с украинскими властями.

"Рады приветствовать советника по национальной безопасности Джона Болтона снова в Киеве! Приезд посла Болтона подчеркивает поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины и ее евроатлантического пути. Он надеется на продуктивные встречи с украинскими должностными лицами", - сообщили в пресс-службе посольства США в Украине.

Читайте такжеВолкер рассказал, чего ждут от Зеленского во время встречи с ТрампомНапомним, ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон анонсировал свой визит в Киев. В то же время конкретные даты посещения Украины и состава делегации не уточняются.

"Президент (Дональд Трамп, - ред.) провел продуктивные встречи в Биаррице на G7. Я с нетерпением жду моих предстоящих встреч с нашими партнерами в Киеве", - написал Болтон в Twitter.

Также ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон планирует приехать в Киев, чтобы убедить руководство предприятия не заключать сделку по продаже компании Мотор Сич китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation.