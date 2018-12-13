Захват украинских моряков: в США назвали условие для встречи Трампа с Путиным

В США прокомментировали вероятность встречи Трампа с Путиным / Reuters

До тех пор, пока Россия не освободит захваченные в Керченском проливе украинские суда и 24 моряков, встречи президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина не будет.

Как подчеркнул советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, в обозримом будущем такая встреча не предвидится, сообщает Reuters.

"Я не вижу обстоятельств в обозримом будущем, чтобы такая встреча могла состояться, пока суда и экипажи не будут освобождены", - подчеркнул Болтон.

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Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил о том, что после освобождения Россией захваченных украинских моряков и судов в Керченском проливе может быть определена дата встречи Трампа и Путина.

Как известно, Трамп отменил запланированную встречу с Путиным в рамках саммита "Большой двадцатки", потому что Россия не вернула Украине моряков и корабли, захваченные 25 ноября в Керченском проливе.