Рябошапка - генеральный прокурор: человек Трампа разрешил

Болтон поддержал кандидатуру Рябошапки в главное кресло ГПУ / УНИАН

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, который ранее назвал место встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского, в ходе визита в Киев согласовал кандидатуру Руслана Рябошапки на должность генерального прокурора Украины.

По словам Болтона, у Рябошапки должны сложиться блестящие отношения с генпрокурором США.

"Я имел встречу с Русланом Рябошапкой которого наименовали на позицию генерального прокурора. Я надеюсь, что когда его утвердят, у него сложатся блестящие отношения с нашим генпрокурором", - заявил Болтон, передает РБК-Украина.

Читайте также"Дискомфорта не будет": Рябошапка ответил, готов ли стать генпрокуроромНапомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка заявил о подготовке законопроектов, предусматривающих материальное вознаграждение обличителям коррупции в пределах 10% от суммы возмещенных государству убытков или размера взятки.

"Вместе с международными экспертами и специалистами из украинских общественных организаций мы обсудили изменения в законодательство, касающиеся совершенствования механизмов сообщения о коррупционных правонарушениях, усиления защиты лиц, предоставивших такую информацию, а также способов их мотивации для обличения топ-коррупционеров", - рассказал он во время встречи с представителями общественных организаций и международных партнеров Украины в сфере борьбы с коррупцией.