"Стук-стук-стук": у Зеленского пообещали поощрения обличителям коррупции

Руслан Рябошапка / Фото пресс-службы президента

Заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка заявил о подготовке законопроектов, предусматривающих материальное вознаграждение обличителям коррупции в пределах 10% от суммы возмещенных государству убытков или размера взятки.

"Вместе с международными экспертами и специалистами из украинских общественных организаций мы обсудили изменения в законодательство, касающиеся совершенствования механизмов сообщения о коррупционных правонарушениях, усиления защиты лиц, предоставивших такую информацию, а также способов их мотивации для обличения топ-коррупционеров", - рассказал он во время встречи с представителями общественных организаций и международных партнеров Украины в сфере борьбы с коррупцией.

Читайте такжеКак Зеленский может искоренить коррупциюПроекты готовящихся законов регламентируют способы и порядок уведомления о коррупционных или связанных с коррупцией правонарушениях, процедуры рассмотрения таких сообщений, права и гарантии защиты обличителей, их близких лиц и других лиц, которые способствовали раскрытию обличителем информации, включая право обличителя получать данные о состоянии рассмотрения предоставленной информации, право на бесплатную правовую помощь, конфиденциальность, а также на материальное вознаграждение в пределах 10% от суммы возмещенных государству убытков или размера неправомерной выгоды (взятки).

"Обличители, сообщающие о масштабных коррупционных схемах, которые наносят государству значительный ущерб, будут поощрены материальным вознаграждением. Кроме того, государство будет гарантировать обличителям коррупционных преступлений защиту от преследований за разглашение информации, восстановление нарушенных трудовых и других прав, конфиденциальность сообщений о коррупции, а также установление ответственности в случаях преследования обличителей", - добавил заместитель руководителя Офиса президента.

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Соответствующие законопроекты, подготовленные с учетом предвыборных обязательств Зеленского, будут внесены президентом Украины в качестве неотложных для внеочередного рассмотрения Верховной Радой Украины.

Напомним, ранее глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков предложил рецепт борьбы с мародерами.