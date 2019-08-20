По законам военного времени: Разумков предложил рецепт борьбы с мародерами

Дмитрий Разумков / Reuters

Министерство информационной политики не решило поставленных перед ним задач, заявил председатель партии Слуга народа и вероятный спикер Верховной Рады IX созыва Дмитрий Разумков.

"Вы как представители СМИ прекрасно это понимаете. А если мы говорим о вопросах национальной безопасности, то ситуация аналогичная. То есть мы создали министерство, назначили министров, создали структуру, выделили бюджет. Но это как в старом анекдоте про такси "Вам шашечки или ехать?", так вот это из этой же серии", - подчеркнул он в интервью Апострофу.

По его мнению, то же самое касается и Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Читайте такжеАбромавичус рассказал о борьбе с коррупцией в Укроборонпроме"Смотрите, создали министерство временно оккупированных территорий, это важный вопрос, правда, но вопрос в министерстве или в том, кто там работает? Или в тех людях, которых назначили замминистрами, а они воруют. Хотя я это и не с воровством сравниваю, а с тем, что происходило в Укроборонпроме, это не воровство — это мародерство. В воюющей стране это мародерство. И мне иногда жалко, что у нас не действуют законы военного времени по отношению к таким персонажам. Особенно к тем, которые так рьяно рассказывают о том, как они любят Родину на эфирах, а потом берут взятки по полмиллиона долларов. Поэтому здесь дело не в названиях, а во внутреннем стержне тех людей, которые будут этим заниматься", - добавил Разумков.

Напомним, ранее Разумков рассказал, когда и как закончится война на Донбассе.