Разумков рассказал, когда и как закончится война на Донбассе

Дмитрий Разумков / УНИАН

В сжатые сроки закончить военные действия на Донбассе не получится, поскольку не все в этом вопросе зависит от парламента Украины.

Соответствующее мнение высказал в интервью НВ заявил Дмитрий Разумков - руководитель политсилы президента Зеленского (партии Слуга народа), которого активно прочат в спикеры Верховной Рады IX созыва.

"Конечно, от нас (нового созыва - Главред) будут хотеть быстрого окончания войны, хотя все понимают, что быстро завершить ее не удастся, и решает это вовсе не парламент. Это большой путь, который должна пройти вся страна, все мы вместе", - заявил он.

Напомним, ранее Дмитрий Разумков сделал важное заявление о возвращении Донбасса и Крыма в Украину. До этого он рассказывал о том, как в новой Верховной Раде будут бороться с нардепами, прогуливающими заседание.



