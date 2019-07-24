Разумков рассказал, как в новой Раде будут бороться с нардепами-сачками

24 июля 2019, 08:28

Прогулял 30% заседаний - теряешь мандат, считает лидер Слуги народа.

Разумков
Разумков / УНИАН

Лидер партии Слуга народа Дмитрий Разумков заявил о планах принять новый закон о лишении народных депутатов мандата за прогулы заседаний Верховной Рады.

Процедуру лишения мандата нужно будет прописывать законодательно, рассказал Разумков в интервью РБК-Украина.

"Одним из форматов, который мы рассматривали, был референдум по отзыву народного депутата, но это могут быть и законодательно прописанные нормы:

"К примеру, если вы не посещаете свою работу в течение, скажем, 30% рабочего времени... Это будет определять закон. Не пришли на 30% заседаний - теряете мандат", - сказал он.

Как известно, гражданские организации периодически публикуют данные о наиболее злостных прогульщиках в Верховной Раде. Также по поручению спикера Верховной Рады 8-го созыва Андрея Парубия, с сентября 2016 года имена нардепов-прогульщиков время от времени публикуют в газете "Голос Украины". Кроме того в 2017 году Парубий подписал распоряжение о снятии зарплаты с нардепов, которые отсутствуют на пленарных заседаниях. Тем не менее нередко заседания парламента проходят при полупустом зале.

14 июля 2019 года Андрей Парубий заявил о том, что в ближайшее время в парламенте Украины предполагается запустить в работу специальную "сенсорную кнопку", которая не даст возможности народным депутатам голосовать за своих коллег.

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Верховная Рада депутаты-прогульщики Дмитрий Разумков новости Украины
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