Не прошло и 12 лет: Парубий пообещал в парламенте вскоре установить сенсорные кнопки

Андрей Парубий высказался насчет сенсорных кнопок в Раде / УНИАН

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил о том, что в ближайшее время в парламенте Украины предполагается запустить в работу специальную "сенсорную кнопку", которая не даст возможности народным депутатам голосовать за своих коллег.

Он отметил, что этого еще не успели сделать из-за назначенных на 21 июля внеочередных выборов в парламент, но Аппарату Верховной Рады уже поручено решить все технические вопросы, чтобы установить хотя бы сенсорную кнопку.

"И я надеюсь, что Аппарат найдет все необходимые механизмы, в тот период, когда не будет сессии, - между 11 июля и первым заседанием нового созыва, чтобы этот период был максимально использован, чтобы в зале провести переоборудование", - сказал Парубий в интервью 5 каналу.

Читайте такжеРегионалы уже придумали, как обмануть сенсорную кнопкуПредседатель ВР выразил надежду, что "до конца этой каденции сенсорная кнопка и персональное голосование будет введено", и добавил, что издаст соответствующее распоряжение.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины. Документом предлагается предусмотреть уголовную ответственность за неличное голосование в виде штрафа от 3 до 5 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, а также общественные работы за депутатские прогулы.

Как известно, сенсорные кнопки для голосования были установлены в Раде еще в 2008 году. С тех пор политиками ведется нескончаемое обсуждение этой темы.