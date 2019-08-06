"Собрали манатки, валите к себе": Коломойский рассказал, как закончить войну на Донбассе

6 августа 2019, 13:50

Если РФ уберется восвояси, война на Донбассе закончится за две недели, считает Игорь Коломойский.

Игорь Коломойский
Игорь Коломойский дал рецепт завершения войны на Донбассе / dnepr.comments.ua

Война на Донбассе является гражданским конфликтом, однако он перерос в горячую форму только благодаря России, заявил бизнесмен Игорь Коломойский.

"Она (РФ, - ред.) является одним из основных спонсоров и источником этого гражданского конфликта. Если бы не было России и она убралась восвояси, то мы бы закончили все эти вопросы мирным путем ко всеобщему удовлетворению максимум за две недели", - подчеркнул он в интервью РБК.

Отвечая на вопрос, почему не работают Минские соглашения, он пояснил, что в них содержится пункт об изменении Конституции Украины.

Читайте такжеРаскрыты подробности недавней встречи Коломойского и Порошенко"Этого не будет. Порошенко (экс-президент Петр Порошенко, - ред.) не сильно это проталкивал, даже если бы проталкивал, у него бы не получилось и он это понимал. И Зеленскому не удастся", - считает бизнесмен.

Он убежден, что если в Украине начать федерализацию, тогда уже на следующий день можно ожидать "парада суверенитетов".

"Есть закон об особом статусе, он согласован минскими соглашениями и его каждый год продлевают. Нужно убрать изменение Конституции, заменить пятилетним переходным периодом особого статуса Донбасса, провести выборы на этой территории под надзором ОБСЕ. Пусть Россия тоже сидит смотрит, но не вмешивается. Избрали всех кого надо, через 30 дней собрали манатки и валите к себе", - отметил Коломойский.

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"Восстановление Донбасса может быть только после того, как ваши дорогие (российские, - ред.) вооруженные силы покинут нашу территорию и свалят", - добавил он.

Напомним, ранее Игорь Коломойский рассказал, как "вербовал" кремлевского пропагандиста Соловьева.

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Донбасс Россия война Игорь Коломойский Украина
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