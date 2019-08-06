Коломойский рассказал, как "вербовал" кремлевского пропагандиста Соловьева

Игорь Коломойский / lb.ua

Бизнесмен Игорь Коломойский заявил о том, что ранее вел переговоры о приеме на работу российского пропагандиста Владимира Соловьева.

По словам Коломойского, Соловьеву предлагали должность ведущего авторской программы на канале 1+1.

"Он в одно время переехал в Израиль, в 2011 или 2012 году, когда у него были какие-то неприятности в России. И он [Соловьев] достаточно серьезно об этом думал. У нас с ним готовилось даже подписание контракта и уже "даже обсуждали финансовые вопросы", — рассказал Коломойский в интервью РБК.

Бизнесмен отметил, что впоследствии Соловьев вернулся в Россию, после чего тема его работы в Украине не получила продолжения.

Читайте такжеКоломойский готовит новый политический проектВ то же время Коломойский высоко оценил профессиональные качества Соловьева: "Если [оценивать] с точки зрения пропагандиста, то он номер один".

В то же время сам Соловьев в комментарии РБК подчеркнул, что "никаких личных встреч по этому вопросу у него не было" и добавил, что работает на ВГТРК с 2010 года и "никаких проблем" в России в 2010–2011 годах у него не было.

Напомним, ранее журналист Юрий Бутусов сообщил о том, что Коломойский летом встречался с бывшим президентом Петром Порошенко.