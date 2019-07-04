Коломойский рассказал о "внутреннем конфликте" на Донбассе и российских "интернационалистах"

Игорь Коломойский / dnepr.comments.ua

Война на Донбассе является "внутренним гражданским конфликтом", заявил бизнесмен Игорь Коломойский.

"А у нас то, что произошло на Донбассе, это что произошло? ... Это внутренний гражданский конфликт", - подчеркнул он в интервью журналу НВ.

Коломойский уверен, что конфликт на Донбассе не инспирирован Россией, несмотря на наличие там военной техники РФ.

"И сейчас там есть, российская техника, и будет. Пока будет конфликт, будет там российская техника. Это реалии из жизни. Да, она там есть. А у нас американская техника с этой стороны есть. И что с этого? Джавелин есть у нас? Это чья техника?" - заявил бизнесмен.

Читайте также"Покрасить ларек или два": Коломойский рассказал о договоренностях с ЗеленскимПо его мнению, США предоставили вооружение Украине для поддержания конфликта на Донбассе, потому что "Америке выгодно держать санкции против России".

Коломойский добавил, что российские военные на Донбассе, переодетые в отпускников, "выполняют интернациональный долг".

"Но у нас основа, шампур этого конфликта, - это внутриукраинский конфликт, который, кстати говоря, готовился 20 лет. Минимум с 2004 года, с выборов Ющенко - Янукович. Тогда первый раз ясно было, что мы к этому готовы", - резюмировал он.

Напомним, ранее Коломойский назвал Петра Порошенко своей марионеткой.