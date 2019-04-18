"Порошенко – моя марионетка": Коломойский прокомментировал национализацию Приватбанка

Коломойский заявил, что Порошенко обязан искупить свою вину за противозаконные действия на посту главы государства / УНИАН

Бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что президент Петр Порошенко поличным мотивам инициировал национализацию Приватбанка через главу НБУ Валерию Гонтареву, а затем понял свою ошибку, которую впоследствии намеревался исправить.

"Он - просто моя марионетка, и в последний месяц перед завершением его полномочий будет выполнять все, что ему будет сказано. Он же считал, что кто-то его марионетка. Я считаю, что он - моя марионетка. Будет делать все, что ему говорят. Чтоб искупить свою вину", - цитирует его Экономическая правда.

По словам Коломойского, вина Порошенко заключается в том, что он путем растрат бюджетных средств хотел поживится чужой собственностью.

"Он должен выйти к украинскому народу и сказать, что за то, что он хотел поживиться чужой собственностью, он устроил национализацию ПриватБанка вместе с Гонтаревой. Точно также как он устраивал мародерство в Укрборонпроме", - добавил он.

Журналист уточнил, что ренационализация Приватбанка сейчас невозможна, поскольку финучреждение обязано будет 155,4 миллиарда гривен. Бизнесмен ответил, что банк сейчас убыточен, а прибыль демонстрируется лишь благодаря облигациям внутреннего государственного займа.

Читайте такжеАдвокаты Коломойского удовлетворены решением Высокого суда Лондона по "Приватбанку""Как влили ОВГЗ, так пускай и заберут обратно. Эти бумаги лежат в банке на спецсчету. ПриватБанк убыточен, и если бы не проценты по ОВГЗ, то он бы "зарабатывал" минус 400 млн долларов. За счет процентов банк получает порядка 15-16 млрд грн (порядка 600 млн долларов). Процентов хватает на то, чтобы покрыть убытки банка и показать якобы прибыль", - отметил Коломойский.

Бизнесмен констатировал, что в итоге Порошенко фактически способствовал тому, что суд принял решение в его пользу.

"Теперь скажите мне, Порошенко чья марионетка? Моя? Порошенко кричал, что Зеленский - моя марионетка. А кто решение суда принимает в мою пользу? Порошенко?", - добавил бизнесмен.

Напомним, Порошенко провел заседание Совета нацбезопасности и обороны по поводу решения суда об отмене национализации ПриватБанка. По итогам совещания он дал ряд поручений.

Как ранее сообщалось, Порошенко предупредил украинцев об угрозе дефолта из-за отмены национализации Приватбанка, а также о финансовой опасности для миллионов вкладчиков банка.

После того, как суд признал незаконной национализацию ПриватБанка, финучреждение поспешило объяснить, как будет работать дальше.