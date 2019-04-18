"Порошенко – моя марионетка": Коломойский прокомментировал национализацию Приватбанка

Бизнесмен заявил, что действующий президент в последний месяц своего пребывания на должности будет искупать вину за действия вне закона.
Бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что президент Петр Порошенко поличным мотивам инициировал национализацию Приватбанка через главу НБУ Валерию Гонтареву, а затем понял свою ошибку, которую впоследствии намеревался исправить.
"Он - просто моя марионетка, и в последний месяц перед завершением его полномочий будет выполнять все, что ему будет сказано. Он же считал, что кто-то его марионетка. Я считаю, что он - моя марионетка. Будет делать все, что ему говорят. Чтоб искупить свою вину", - цитирует его Экономическая правда.
По словам Коломойского, вина Порошенко заключается в том, что он путем растрат бюджетных средств хотел поживится чужой собственностью.
"Он должен выйти к украинскому народу и сказать, что за то, что он хотел поживиться чужой собственностью, он устроил национализацию ПриватБанка вместе с Гонтаревой. Точно также как он устраивал мародерство в Укрборонпроме", - добавил он.
Журналист уточнил, что ренационализация Приватбанка сейчас невозможна, поскольку финучреждение обязано будет 155,4 миллиарда гривен. Бизнесмен ответил, что банк сейчас убыточен, а прибыль демонстрируется лишь благодаря облигациям внутреннего государственного займа.
Читайте такжеАдвокаты Коломойского удовлетворены решением Высокого суда Лондона по "Приватбанку""Как влили ОВГЗ, так пускай и заберут обратно. Эти бумаги лежат в банке на спецсчету. ПриватБанк убыточен, и если бы не проценты по ОВГЗ, то он бы "зарабатывал" минус 400 млн долларов. За счет процентов банк получает порядка 15-16 млрд грн (порядка 600 млн долларов). Процентов хватает на то, чтобы покрыть убытки банка и показать якобы прибыль", - отметил Коломойский.
Бизнесмен констатировал, что в итоге Порошенко фактически способствовал тому, что суд принял решение в его пользу.
"Теперь скажите мне, Порошенко чья марионетка? Моя? Порошенко кричал, что Зеленский - моя марионетка. А кто решение суда принимает в мою пользу? Порошенко?", - добавил бизнесмен.
Напомним, Порошенко провел заседание Совета нацбезопасности и обороны по поводу решения суда об отмене национализации ПриватБанка. По итогам совещания он дал ряд поручений.
Как ранее сообщалось, Порошенко предупредил украинцев об угрозе дефолта из-за отмены национализации Приватбанка, а также о финансовой опасности для миллионов вкладчиков банка.
После того, как суд признал незаконной национализацию ПриватБанка, финучреждение поспешило объяснить, как будет работать дальше.