Суд признал незаконной национализацию Приватбанка

18 апреля 2019, 14:01

Судьи увидели в процедуре национализации Привата многочисленные нарушения действующего законодательства.

Экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева и Игорь Коломойский
Экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева и Игорь Коломойский

Окружной административный суд города Киева признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного Приватбанка с рынка с участием государства.

Таким образом, суд удовлетворил иск Игоря Коломойского к Нацбанку и Кабмину о национализации Приватбанка, сообщается на официальном сайте суда.

"Суд ... признал противоправными решения ответчиков, следствием которых стала национализация "КБ "Приватбанк", и признал недействительным с момента заключения договор купли-продажи государством акций банка", - говорится в сообщении.

В постановлении указывается, что процедура вывода Привата с рынка нарушала нормы действующего законодательства.

"Основаниями для принятия такого решения были, в том числе, недоказанность ответчиками наличия определенных законом оснований для отнесения  "КБ "Приватбанк" в категорию неплатежеспособных, в результате чего в дальнейшем была инициирована процедура его национализации, и собственно нарушения процедуры национализации банка, порядок которой регламентирован на законодательном уровне", - сообщила пресс-служба суда.

Таким образом, процедура национализации Приватбанка была признана судом необоснованной и осуществленной ​​с многочисленными нарушениями действующего на тот момент законодательства

"...следствием чего стало неправомерное вмешательство государства в право акционеров Банка, в том числе истца, владеть принадлежащим им имуществом, что является нарушением как требований национального законодательства, в том числе Конституции Украины, так и положений международных стандартов в этой сфере", - говорится в сообщении.

Напомним, о национализации крупнейшего в Украине банка Приватбанк, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский, было объявлено правительством страны в ночь на 19 декабря 2016 года.

После этого уставный капитал национализированного Приватбанка был увеличен на 29 млрд 438,283 млн гривен - до 50,7 млрд гривен.

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева оценивала возможный объем дополнительной эмиссии за счет конвертации депозитов и других средств, связанных с акционерами банка лиц в 32 млрд гривен.

В 2017 году Высокий суд Лондона заморозил активы Коломойского и Геннадия  Боголюбова по делу о Привате. При этом Коломойский, в ответ на обвинения о выводе капитала отметил, что все операции проходили под полным контролем и "чутким руководством" заместителя председателя НБУ Екатерины Рожковой. 

В марте 2019 года Коломойский рассказал, что рассчитывает в случае поражения Порошенко на выборах "очистить свое имя, наказать виновных, и получить правовую оценку и компенсацию в том или ином виде" за национализацию Приватбанка.

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Приватбанк Игорь Коломойский Геннадий Боголюбов
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