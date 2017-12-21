Высокий суд Лондона заморозил активы Коломойского и Боголюбова

Активы бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова во всем мире подлежат аресту.

Как сообщила пресс-служба "Приватбанка", такой приказ 19 декабря издал Высокий суд Лондона.

"Высокий Суд Англии издал приказ о всемирном арест активов Коломойского и Боголюбова, и шести компаний, которые им, предположительно, принадлежат или находятся под их контролем", — говорится в сообщении.

"Это временный арест на время рассмотрения дела в суде", - сказал он в комментарии ТСН.uа.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что перед национализацией с "ПриватБанка" на фирмы-пузыри якобы было выведено 110 млрд гривен. Игорь Коломойский в ответ на это заявлял, что эти деньги из банка не уходили.

"В рамках реструктуризации кредитного портфеля выдали компаниям, которые погасили кредиты предыдущих заемщиков. То есть, деньги остались в банке", - говорил он в комментарии ТСН.uа.

Коломойский отметил, что эти операции проходили под полным контролем и "чутким руководством" заместителя председателя НБУ Екатерины Рожковой.