Кара виновным и компенсация за Приват: Коломойский раскрыл планы после выборов

Коломойский рассказал, на что рассчитывает после выборов / Униан

Бывший совладелец ПриватБанка Игорь Коломойский рассказал, что рассчитывает после выборов президента Украины 2019 добиться как минимум трех вещей.

"Для нас очень важны несколько аспектов этой истории. Первый – это очистить свое имя, второй – наказать виновных, третий – получить компенсацию в том или ином виде", – рассказал Коломойский в интервью BBC.

По его словам, в случае проигрыша Петра Порошенко он ожидает "правовую оценку и компенсацию" в вопросе национализации банка.

Читайте такжеЗатронет ПриватБанк и Ощадбанк: В Минфине озвучены очередные условия МВФПри этом он заверил, что привлекать Владимира Зеленского к этому делу не будет: "Зеленский, как и Порошенко, формально никакого отношения к национализации ПриватБанка не имел, не имеет и не будет иметь, потому что это не вопрос президента, это вопрос правительства и НБУ".

Расследование детективного агентства Kroll о якобы мошенничестве и хищениях в Привате Коломойский назвал "одним большим фейком". По его словам, 5,5 миллиарда со счетов банка никуда не исчезали.

"Если они покажут, куда и сколько мы забрали, мы готовы это вернуть. Но они этого не сделали", – заявил бизнесмен.

Он также объяснил свое нежелание возвращаться в Украину.

"Я могу хоть завтра приехать в Украину. Против меня не выдвинули никаких обвинений. Но я обеспокоен, что, учитывая количество судебных процессов между мной лично и НБУ или ПриватБанком, мне через суд запретят выезд из страны", – пояснил Коломойский.

Ранее Коломойский раскрыл, что испортило его отношения с Порошенко. По словам Коломойского, также на его отношения с Порошенко повлияла ситуация с национализацией ПриватБанка — "это была одна из причин, которая внесла несколько ложек дегтя в отношения".

Напомним, СМИ выяснили, что Порошенко и Тимошенко будут делать в случае проигрыша на выборах 2019.

"Петр – не тот человек, который просто так возьмет и исчезнет. По сравнению с другими он достаточно молод и у него остаются амбиции, от которых он не отступится", – рассказал член штаба президента.