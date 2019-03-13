В ПриватБанке подняли тревогу из-за новой схемы мошенничества с картами

ПриватБанк. Иллюстративное фото / УНИАН

В ПриватБанке предупредили своих клиентов о том, что в Украине появилась новая мошенническая схема с использованием "призовых опросов" в социальных сетях на мошеннических сайтах.

Как сообщают в пресс-службе финучреждения, клиентам под предлогом выплаты денег за ответы на несколько вопросов мошенники получают доступ к личным финансовым данным и крадут деньги с карт.

Читайте такжеПриватБанк закрывает iPayВ ПриватБанке заявили о том, что никогда не организовывали и не проводили в соцсетях или на других интернет-ресурсах викторин или опросов с выплатой денежных призов.

"Если вы получили предложение об участии в "призовом" опросе, переходить по ссылкам на сайт мошенников или указывать свои личные данные нельзя. Вы не только гарантированно потеряете деньги в качестве "комиссии" за выигрыш, но и дадите мошенникам возможность использовать данные карт для воровства средств", − заявили в пресс-службе финучреждения.

Напомним, ранее в ПриватБанке рассказали о новом опасном виде SMS-мошенничества. До этого, летом 2018-го произошел массовый сбой в сети финучреждения, когда перестали работать карты и банкоматы.

