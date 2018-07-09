"Приватбанк" сломался по всей Украине: карточки и банкоматы не работают, названа причина

По всей территории Украины 9 июня не работают банкоматы и терминалы "Приватбанка", а также Приват24 и Liqpay.

По информации ТСН, не работают объекты сети "Приватбанка" в Киеве, Одессе, Полтаве, Луцке и других городах. В сети паника из-за того, что в крупной ритейле карточками нельзя расплатиться за товар. В настоящий момент известно об отказах транзакции в сети магазинов "Эпицентр", "Сильпо", "Новус", "Фора", "Ашан" и других.

"Как сообщили в ИТ-департаменте банка, авария магистральных каналов связи в конце рабочего дня 9 июля стала причиной временных перебоев в сети POS-терминалов и банкоматов банка. Сейчас специалисты "ПриватБанка" проводят экстренные работы по подключению резервных каналов связи, что позволит восстановить стабильность платежных сервисов в ближайший час", — говорится в сообщении пресс-службы банка.

На горячей линии "Приватбанка" информацию о сбое подтвердили и отметили, что это связано с регламентными работами службы безопасности. В финучрежднии пообещали работу в ближайшие несколько часов восстановить.

В настоящий момент службе поддержки банка с оператором не соединяют даже VIP-клиентов. Робот на автоответчике сообщает о том, что в связи с работами по обновлению протокола безопасности, в операциях с электронными платежами могут наблюдаться сбои. По видимому, это касается всех карточных операций, а также приложения "Приват 24".

Сообщения о перебоях с работами карточек и банкоматов поступают со всех городов Украины - Львова, Одессы, Херсона, Николаева и других.

Напомним, ранее в "Приватбанке" сообщили, что мошенники организовали массовую SMS-рассылку, которая позволяет снимать деньги со счетов клиентов.