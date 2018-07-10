Заработали банкоматы ПриватБанка: что это был за сбой и при чем здесь "рукожопы"

К утру 10 июля ПриватБанк восстановил работу всех сервисов, включая банкоматы сети и онлайн-банкинг Приват24.

Как сообщила пресс-служба финучреждения, все операции с банковскими карточками клиентов идут в штатном режиме, а платежи – по графику.

Приват24 также медленно, но открывается.

Сбой в ПриватБанке: что это было

Напомним, 9 июня по всей территории Украины не работали банкоматы и терминалы ПриватБанка, а также Приват24 и Liqpay.

В частности, украинцы не могли расплатиться карточками за товар в сети магазинов "Эпицентр", "Сильпо", "Новус", "Фора", "Ашан" и других.

Причиной сбоя в ИТ-департаменте банка назвали аварию магистральных каналов, которая повлекла за собой временные перебои в сети POS-терминалов и банкоматов финучреждения.

Сбой в ПриватБанке: версия СМИ

В свою очередь известный украинский журналист Александр Дубинский заявил, что сбой в работе ПриватБанка никак не связан с аварией магистральных каналов связи.

"Сбой произошел в самом процессинге – в результате установки нового сопутствующего софта процессингового центра. Почему? Потому что назначили в банк руководить не профессионалов, а кретинов "по знакомству". Которые хорошо умеют только бухать и жарить мясо. В прямом и переносном смысле", – написал он в своем Telegram-канале.

Свой пост он сопроводил хеш-тэгом "рукожопы".

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