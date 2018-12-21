Коломойский раскрыл, что испортило его отношения с Порошенко

Игорь Коломойский сказал, что его отношения с Петром Порошенко испортила война / 112.ua

Бывший председатель Днепропетровской областной государственной администрации, бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что его отношения с президентом Петром Порошенко испортила война.

Украинский лидер не оправдал надежд, наступило разочарование, рассказал предприниматель в передаче "В гостях у Дмитрия Гордона", сообщает ТСН.

По словам Коломойского, также на его отношения с Порошенко повлияла ситуация с национализацией "ПриватБанка" — "это была одна из причин, которая внесла несколько ложек дегтя в отношения".

"Все накопилось буквально за полгода. Война испортила отношения… Страна в 14-м году и страна в 19-м — это будут две разные страны. Опять разрозненность общества, всем все до одного места", — отметил собеседник.

"Снова никакого патриотического подъема, даже если у нас второй раз Крым захватят, то уже такого подъема не будет, как в 14-м году. Это все он (Порошенко — Ред.) сделал", — полагает бизнесмен. Ранее Игорь Коломойский говорил, что Петр Порошенко с вероятностью 99% не станет президентом Украины во второй раз. Бывший глава Днепропетровской ОГА считает, что есть тысяча и одна причина, почему Порошенко не должен победить на новых президентских выборах.