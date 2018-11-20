Коломойский оценил шансы Порошенко победить на выборах в 2019-м

Петр Порошенко с вероятностью 99% не станет президентом Украины во второй раз, полагает Игорь Коломойский / УНИАН

Бывший председатель Днепропетровской областной государственной администрации, бизнесмен Игорь Коломойский считает, что президент Украины Петр Порошенко с вероятностью 99% не станет главой страны во второй раз.

Есть тысяча и одна причина, почему Порошенко не должен победить на новых президентских выборах (запланированы в марте 2019-го), рассказал предприниматель в интервью для программы "KishkiNa".

"Не хочу поливать его грязью, он президент, его избрал народ... Не хочу давать оценок его человеческим качествам, кроме одного — я считаю, что во всей своей политической карьере на посту президента, я бы охарактеризовал это правление двумя словами — полная аморальность", — отметил собеседник.

Читайте такжеВыборы-2019: Порошенко в случае выхода во второй тур проиграет основным конкурентамПо его словам, любые события украинский лидер старается превратить в плюсы своей политической карьеры. "Это то, с чем я не могу мировоззренчески согласиться", — добавил Коломойский.

Напомним, политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко считает, что Петр Порошенко прекрасно понимает невозможность выиграть выборы президента в 2019-м без фальсификации результатов.