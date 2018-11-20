Коломойский оценил шансы Порошенко победить на выборах в 2019-м

Есть много причин, почему нынешний украинский лидер не должен победить на новых президентских выборах, полагает бизнесмен.
Бывший председатель Днепропетровской областной государственной администрации, бизнесмен Игорь Коломойский считает, что президент Украины Петр Порошенко с вероятностью 99% не станет главой страны во второй раз.
Есть тысяча и одна причина, почему Порошенко не должен победить на новых президентских выборах (запланированы в марте 2019-го), рассказал предприниматель в интервью для программы "KishkiNa".
"Не хочу поливать его грязью, он президент, его избрал народ... Не хочу давать оценок его человеческим качествам, кроме одного — я считаю, что во всей своей политической карьере на посту президента, я бы охарактеризовал это правление двумя словами — полная аморальность", — отметил собеседник.
Читайте такжеВыборы-2019: Порошенко в случае выхода во второй тур проиграет основным конкурентамПо его словам, любые события украинский лидер старается превратить в плюсы своей политической карьеры. "Это то, с чем я не могу мировоззренчески согласиться", — добавил Коломойский.
Напомним, политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко считает, что Петр Порошенко прекрасно понимает невозможность выиграть выборы президента в 2019-м без фальсификации результатов.