Порошенко придумал, как снова стать президентом

Петр Порошенко снова рвется в президенты / president.gov.ua

Петр Порошенко прекрасно понимает, что без фальсификации ему выборы не выиграть. Он охладел к рейтингам и украинскому избирателю, и рассчитывает на другие ресурсы и факторы. А для того чтобы сформировать мощную систему деформации волеизъявления украинских избирателей надо иметь не менее мощный административный ресурс, которого нет у местных чиновников и мафиози или СБУ, но есть у МВД.

Но как назло, министр МВД Арсен Аваков до сих пор, так не решил для себя, с кем он будет на президентских выборах. Поэтому, Порошенко ничего не остается, как искать пути устранения Авакова с этой должности.

Читайте такжеНесорванные пломбы ПорошенкоНа это Петр Алексеевич потратил три года, но так и не добился желаемого результата. Теперь он сменил тактику. Сейчас его главная цель - не замена премьера Владимира Гройсмана и заодно Авакова, а раскол "Народного Фронта" на отдельные грызущиеся между собой группы. Порошенко много времени уделяет судьбе НФ и его лидеров, которые мешают реализации его политического счастья.

В любом случае, в борьбе с Юлии Тимошенко на выборах Порошенко не может оставить у себя в тылу НФ. Ведь речь идет не просто о выигрыше, а сохранении власти, своего богатства и личной свободы бывшего президента.

Но для реализации своей цели, кроме обещаний о должностях и "экономических пряников" для НФ, нужны еще и кнут, и угрозы. Так дело об убийстве Катерины Гандзюк и сексуальный скандал Варченко-Бурейко прямо направлено против министра МВД Авакова. А вот дело, бежавшего за рубеж бывшего главы ГФС Мирослава Продана, уже касается судьбы премьер -министра Гройсмана и стоящего за ним Арсения Яценюка.

Если этого не хватит, то скоро мы станем свидетелями новых скандалов и преступлений, которые будут ложиться тяжелой тенью на непотопляемого Авакова или создавать неприятности самоуверенному Гройсману.

Операция "Замерзшая Украина" против премьера Гройсмана - это такая же черная политтехнология Банковой, как и "мусорный скандал" против мэра Садового.

Читайте такжеПорошенко сдулся, или Краткие выводы из свежих президентских рейтинговГлаве СНБО Александру Турчинову также придется выбирать между Порошенко и НФ. Наконец, в запасе у тандема Порошенко-Луценко есть еще и дело бывшего близкого друга Порошенко - Николая Мартыненко, которого "Народный фронт" никогда не отдаст, иначе это расколет НФ. А значит "Народный фронт" будет вынужден торговаться с Порошенко.

По плану Порошенко тактика "кнута и пряника" должна заставить "могучую тройку" Аваков-Яценюк-Турчинов и "примкнувшего к ним" премьер-министра Гройсмана пойти на переговоры с нынешним президентом. Но проблема в том, что никто никому не верит. Ведь, предав Тимошенко в 2014 году лидеры "Народного фронта" смело могут в 2019 году предать и Порошенко. Более того, лидеров "Народного фронта" пугает слишком интенсивное и тайное сотрудничество президента Порошенко с друзьями Владимира Путина - Виктором Медведчуком и Дмитрием Фирташем.

Это означает, что в случае победы Порошенко им точно нет места в правящей политической конфигурации. Путин-Порошенко перед парламентскими выборами с большим удовольствием окончательно "зачистят" политический ландшафт от "Народного фронта".

Читайте такжеПорошенко пора определиться - он реальный мальчик или сказочный персонажУ президента Порошенко есть и план "Б". Его суть, прежде всего, за счет поддержки Кремля, массовой социальной коррупции деградированной части украинских избирателей и пропаганды контролируемых СМИ прорваться во второй тур президентских соревнований. Затем, в результате политических интриг, все же избавиться от Авакова. А между первым и вторым туром президентских выборов поставить зависимого и согласованного с Кремлем своего временного министра МВД, который выведет полицию из состояния "вооруженного нейтралитета" и поможет Порошенко, несмотря на протесты Запада, выиграть выборы.

Кажется, такое уже было в украинской политике.