Порошенко предупредил о дефолте из-за национализации Праватбанка

18 апреля 2019, 19:29

Глава государства заявил, что решение суда способно спровоцировать экономический кризис.

Приватбанк
Порошенко предвещает дефолт / УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко предупредил украинцев об угрозе дефолта из-за отмены национализации Приватбанка, а также об угрозе для миллионов вкладчиков банка.

"План одного из них, олигарха, в случае победы Зеленского - вернуть себе Приватбанк. Как видите, им не терпится. Они уже сейчас начали реализацию этого замысла. И подобная авантюра грозит потерей денег десяткам миллионов клиентов, а стране в целом - дефолтом и новым экономическим кризисом ", - сказал Порошенко в срочном телевизионном обращении к украинцам.

Звернення Президента України

Дуже ризиковано експериментувати з посадою Президента та Верховного Головнокомандувача. Це ж не жарти. Ідеться про безпеку країни і про безпеку кожного з нас! В програмі мого опонента нема жодного слова про Євросоюз. Тож мене не дивує, що за нього агітує Москва від Жириновського та Зюганова до нашої еміграції на чолі з Азаровим, яка вже спакувала валізи для повернення в Україну. Як і група олігархів-втікачів, і план одного із них в разі перемоги Зеленського – повернути собі "Приватбанк". І як бачите, їм не терпиться, вони вже зараз почали реалізацію цього задуму. І подібна авантюра загрожує втратою грошей десяткам мільйонам клієнтів. А країні в цілому – дефолтом та економічною кризою. Тому Уряд і Нацбанк правильно роблять, що оскаржують це рішення. 5-річне президентство – це не комедія, яку можна перемкнути на будь-якому епізоді, якщо стало не смішно. І не фільм жахів, який легко зупинити. Коли прийдете на дільниці, не думайте про Порошенка чи Зеленського. Думайте про Україну, як її зберегти! Не дайте перетворити її на Малоросію!

Опубликовано Петро Порошенко Четверг, 18 апреля 2019 г.

На заявление главы государства отреагировали в штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского. У шоумена констатировали, что действия НБУ идут вразрез с интересами государства.

Напомним, после того, как суд признал незаконной национализацию ПриватБанка, финучреждение поспешило объяснить, как будет работать дальше.

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дефолт Приватбанк Петр Порошенко
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