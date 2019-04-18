Отмена национализации ПриватБанка: в банке сообщили, как теперь будут работать, и разъяснили на счет снятия денег со счетов

В ПриватБанке объяснили, как будут работать после денационализации / Униан

После того, как суд признал незаконной национализацию ПриватБанка, финучреждение поспешило объяснить, как будет работать дальше.

"Решение суда никак не влияет на работу банка – банк работает в стандартном режиме. Мы продолжаем работать, как и работали до сих пор", – заявил глава правления банка Петр Крумханзл во время брифинга в НБУ.

По его словам, состояние финучреждения стабильное, оно "инновационное и прибыльное". Его ликвидность – почти 100%. При этом никаких нестандартных ситуаций – в том числе массового снятия денег со счетов и, соответственно, введения лимитов на такие операции – на сегодня нет.

Читайте такжеПочти 3 трлн: Луценко "не по приколу" обсчиталась с потерями ПриватБанка"Мы продолжаем работать нормально – у нас есть запасы, у нас есть ликвидность", – заверил банкир.

Напомним, о национализации крупнейшего в Украине банка ПриватБанк, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский, было объявлено правительством страны в ночь на 19 декабря 2016 года.

После этого уставный капитал национализированного ПриватБанка был увеличен на 29 млрд 438,283 млн гривен – до 50,7 млрд гривен.

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева оценивала возможный объем дополнительной эмиссии за счет конвертации депозитов и других средств, связанных с акционерами банка лиц в 32 млрд гривен.

В 2017 году Высокий суд Лондона заморозил активы Коломойского и Геннадия Боголюбова по делу о Привате. При этом Коломойский, в ответ на обвинения о выводе капитала отметил, что все операции проходили под полным контролем и "чутким руководством" заместителя председателя НБУ Екатерины Рожковой.

Читайте такжеВ ПриватБанке заявили о повышении банковской комиссии: подробностиВ марте 2019 года Коломойский рассказал, что рассчитывает в случае поражения Порошенко на выборах "очистить свое имя, наказать виновных, и получить правовую оценку и компенсацию в том или ином виде" за национализацию ПриватБанка.