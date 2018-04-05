Валерия Гонтарева

Дата и место рождения

Родилась 20 октября 1964 года в Днепропетровске

Образование

Окончила приборостроительный факультет Киевского политехнического института (КПИ), где училась в 1981—87 годах. Также окончила Киевский национальный экономический университет, где училась в 1995—97 годах. Магистр экономики.

Карьера

Во время обучения в КНЭУ Гонтарева стала работать на Украинской межбанковской валютной бирже, где до 1996 года работала ведущим экономистом. Оттуда она перешла в правление украинского представительства банка Societe Genérale, однjv из крупнейших французских финансовых конгломератов в Европе с главным офисом в Париже. Там она вплоть до 2000 года отвечала за работу на рынках капитала (директор, член правления, менеджер рынков капитала).

Следующим местом работы в банковском секторе стал ING Банк Украина, в котором она проработала шесть лет, являясь заместителем главы правления Александра Писарука, который впоследствии станет первым заместителем Гонтаревой после ее назначения на пост главы НБУ.

Наконец, перед тем, как возглавить Нацбанк, экономист с декабря 2007 по июнь 2014 была председателем совета директоров группы компаний "Инвестиционный Капитал Украина" (ICU), предоставляющей услуги по управлению инвестициями. Стоит отметить, что причиной представления Петром Порошенко кандидатуры Гонтаревой в Раде многие называли тесное сотрудничество ICU с компанией Roshen, а также крепкие личные связи президента Украины с финансовым экспертом.

НБУ

19 июня 2014 года Гонтарева была назначена руководителем Национального банка Украины, став первой женщиной на этом посту в независимой Украине. После отставки ее предшественника Кубива, по представлению президента была внесена кандидатура Гонтаревой, за которую проголосовали 349 парламентариев.

После назначения она покинула должность председателя совета директоров группы ICU и продала свою долю в группе.

От Гонтаревой на посту главы Нацбанка ожидали глобальных преобразований в финансовом секторе: структурных реформ банковского сектора и макроэкономики, на которых настаивали ЕБРР, Еврокомиссия и МВФ. Кроме того, ей предстояло бороться с банками-"конверташками", которые высасывали деньги из экономики, реанимировать кредитование частного сектора, стабилизировать курс гривны и пр. Реализовать программу удалось только частично. Учетная ставка рефинансирования при руководстве Гонтаревой колебалась от 17 до 24%, но при любых оценках оставалась высокой, а очистка банковской системы, в ходе которой было закрыто более 90 коммерческих банков, хоть и прошла, но принесла с собой практически полную остановку кредитования. В то же время доля проблемных кредитов достигла внушительных размеров. Так, за первое полугодие 2017 г. доля проблемных кредитов в Украине составила 57,6% от всего портфеля выданных кредитов. При этом в 2014 году таких было только 13,4%.

А программа по стабилизации курса гривны обернулась полным провалом. Не помогли ни финансовые интервенции, ни двусторонние котировки, ни политика гибкого курсообразования, ни ограничения в покупке валюты (200 долларов в одни руки с паспортом), ни другие меры, применяемые регулятором. Регулярные кредитные транши от МВФ только укрепляли аппетит НБУ. В августе 2014, когда за доллар давали 13,5 гривен, Гонтарева называла обменный курс необоснованным и отмечала, что сбалансированным курсом гривны является 11,5-12. Во время ее ухода в бессрочный отпуск курс колебался в районе 25-26 гривен за 1 доллар, при ней был достигнут исторический минимум в 31,67 грн за у.е. (а финалом борьбы за курс стало заявление Гонтаревой, что к девальвации гривны могла привести неблагоприятная конъюнктура на мировых рынках сырья). Не в последнюю очередь потому, что коммерческие банки направляли на покупку валюты кредиты, выданные им на рефинансирование. Свою роль сыграла и гигантская скупка НБУ облигаций внутреннего займа, которую невозможно было провести без включения "печатного станка". Также неверными оказались и годовые прогнозы инфляции. Разумеется, все это прямым образом сказывалось на росте экономики, который был минимальным даже с учетом эффекта "низкой базы".

Представители международных финансовых фондов заявляли, что самым большим достижением Гонтаревой на ее посту стала очистка банковской системы и, как финал, национализация "Приватбанка".

15 марта 2018 года Верховная рада Украины уволила Валерию Гонтареву с должности главы Национального банка. За решение проголосовали 342 нардепа.

Стоит отметить, что последний год Гонтарева фактически не управляла Нацбанком (главу НБУ назначает Рада по представлению президента сроком на 7 лет). Президент 9 месяцев искал замену Валерии Гонтаревой, которая подала в отставку еще в апреле 2017 года, а после ушла в бессрочный отпуск.

Скандалы

В ноябре "Экономическая правда" опубликовала расследование, в котором Гонтарева и инвестиционная компания ICU обвинялись в выводе средства из государственных банков в интересах окружения Виктора Януковича.

Позже журналист Александр Дубинский уличил главу Гонтареву в махинациях при покупке валюты в 2015 году: она покупала значительные суммы валюты несмотря на установленные ограничения регулятора по отпуску доллара в одни руки.

В декабре 2016 Гонтарева провели национализацию "Приватбанка". После перехода банка в руки государства экс-правление обвинило главу НБУ в том, что она вела целенаправленную политику по уничтожению банка.

Также Гонтареву обвиняли в причастности к хищению средств из негосударственного пенсионного фонда Нацбанка.

В феврале 2017 заместитель начальника департамента Генеральной прокуратуры Украины Владислав Куценко заявил, что ГПУ и НАБУ располагают безусловными доказательствами прямой связи главы Нацбанка с хищениями активов проблемных банков. "Я считаю, есть все основания усадить Гонтареву на скамью подсудимых и добиться обвинительного приговора", - заявил он.