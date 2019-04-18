Порошенко провел заседание СНБО из-за Привата: что решили

18 апреля 2019, 22:05

Глава государства требует отчета об исполнении своих поручений да конца 19 апреля.

СНБО, заседание, Порошенко
Порошенко провел заседание СНБО из-за Привата: что решили / twitter.com/APUkraine

Вечером 18 апреля глава государства Петр Порошенко провел заседание Совета нацбезопасности и обороны по поводу решения суда об отмене национализации ПриватБанка.

По итогам совещания он дал ряд поручений.

Так, Нацбанку поручено обеспечить бесперебойную работу всех филиалов ПриватБанка, доукомплектовать их наличными и не допустить сбоев функционирования. 19 апреля они должны провести все необходимые коммуникационные шаги, чтобы объяснить обществу, что власть контролирует ситуацию, не допустит негативного развития событий и обеспечит стабильность.

Минфину поручено проанализировать риски и угрозы, связанные с возможным исполнением решения суда в случае вступления его в силу, а также просчитать возможные убытки государства.

"Насколько я понимаю, в условиях, если мы изымем 155 млрд грн нашей докапитализации – это повлечет за собой риски в дополнительные 100 млрд грн дофинансирования Фонда гарантирования вкладов физических лиц, которые государство будет обязано взять за счет средств госбюджета.

А выплата этих денег будет иметь огромные риски и для инфляции, и для курса валют, и для стабильности банковской системы.

Мы точно не можем допустить такого развития сценария", – объявил Порошенко.

Минюсту надлежит обратиться с просьбой ускорить квалификационное оценивание, в том числе, в части добропорядочности с привлечением в случае необходимости общественных активистов Общественного совета добродетели, "чтобы перезапустить Окружной административный суд Киева и чтобы он наконец прошел судебную реформу".

Читайте такжеОтмена национализации ПриватБанка: в банке сообщили, как теперь будут работать, и разъяснили на счет снятия денег со счетовСБУ и Генпрокуратура должны "оценить после завершения всех судебных процедур возможности и основания для изучения относительно возбуждения уголовного производства за неправосудное решение, не анализируя решения по существу".

За МИД остается требование "обеспечить своевременное информирование международных партнеров, включая ЕБРР, Европейский инвестбанк, Всемирный банк, МВФ и представителей стран Большой семерки, США, ЕС, и объяснить мотивации бывших акционеров, его политических представителей шагов по дестабилизации политической ситуации в государстве".

Отчеты участники заседания должны подать до конца 19 апреля, а в случае возникновения сложностей – информировать президента немедленно.

Ранее Порошенко предупредил о дефолте из-за национализации ПраватБанка. Глава государства заявил, что решение суда способно спровоцировать экономический кризис.

В самом банке уже сообщили, как теперь будут работать, и разъяснили на счет снятия денег со счетов. По словам главы правления, ликвидность финучреждения достигает почти 100%.

Напомним, о национализации крупнейшего в Украине банка ПриватБанк, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский, было объявлено правительством страны в ночь на 19 декабря 2016 года.

После этого уставный капитал национализированного ПриватБанка был увеличен на 29 млрд 438,283 млн гривен – до 50,7 млрд гривен.

Читайте такжеВ Приватбанке заявили о повышении банковской комиссии: подробностиГлава Национального банка Украины Валерия Гонтарева оценивала возможный объем дополнительной эмиссии за счет конвертации депозитов и других средств, связанных с акционерами банка лиц в 32 млрд гривен.

В 2017 году Высокий суд Лондона заморозил активы Коломойского и Геннадия  Боголюбова по делу о Привате. При этом Коломойский, в ответ на обвинения о выводе капитала отметил, что все операции проходили под полным контролем и "чутким руководством" заместителя председателя НБУ Екатерины Рожковой. 

В марте 2019 года Коломойский рассказал, что рассчитывает в случае поражения Порошенко на выборах "очистить свое имя, наказать виновных, и получить правовую оценку и компенсацию в том или ином виде" за национализацию ПриватБанка.

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СНБО Приватбанк Петр Порошенко национализация
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