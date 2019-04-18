Порошенко созвал СНБО из-за ПриватБанка / Униан

Президент Петр Порошенко объявил о срочном созыве совещания Совета нацбезопасности и обороны Украины из ситуации вокруг ПриватБанка.

Как пояснил глава государства у себя в Twitter, решение суда об отмене национализации ПриватБанка связано с "рисками и угрозами".

Само совещание назначено на 21:00 сегодняшнего дня.

"Созвал совещание в СНБО относительно рисков и угроз в связи с ситуацией, сложившейся с ПриватБанком. Начало в 21:00", — написал Порошенко.

Ранее Порошенко предупредил о дефолте из-за национализации ПраватБанка. Глава государства заявил, что решение суда способно спровоцировать экономический кризис.

В самом банке уже сообщили, как теперь будут работать, и разъяснили на счет снятия денег со счетов. По словам главы правления, ликвидность финучреждения достигает почти 100%.

Напомним, о национализации крупнейшего в Украине банка ПриватБанк, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский, было объявлено правительством страны в ночь на 19 декабря 2016 года.

После этого уставный капитал национализированного ПриватБанка был увеличен на 29 млрд 438,283 млн гривен – до 50,7 млрд гривен.

Читайте такжеВ Приватбанке заявили о повышении банковской комиссии: подробностиГлава Национального банка Украины Валерия Гонтарева оценивала возможный объем дополнительной эмиссии за счет конвертации депозитов и других средств, связанных с акционерами банка лиц в 32 млрд гривен.

В 2017 году Высокий суд Лондона заморозил активы Коломойского и Геннадия Боголюбова по делу о Привате. При этом Коломойский, в ответ на обвинения о выводе капитала отметил, что все операции проходили под полным контролем и "чутким руководством" заместителя председателя НБУ Екатерины Рожковой.

В марте 2019 года Коломойский рассказал, что рассчитывает в случае поражения Порошенко на выборах "очистить свое имя, наказать виновных, и получить правовую оценку и компенсацию в том или ином виде" за национализацию ПриватБанка.