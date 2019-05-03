"Россия спровоцировала": Коломойский рассказал, когда закончится война на Донбассе

Игорь Коломойский / УНИАН

Организованная Россией война на Донбассе закончится после того, как РФ перестанет оказывать помощь боевикам, заявил украинский бизнесмен Игорь Коломойский.

"Майдан - это плохо, революция - это всегда плохо. Потому что в итоге минус 13 млн населения, минус Крым, минус Донбасс. (Виновны – ред.) Янукович, Россия и революция, конечно. Взаимная ненависть, внутренний гражданский конфликт, внутренняя гражданская война. Слава Богу, что она не распространилась на всю территорию, но она имеет горячую фазу на Донбассе и холодную фазу во всей остальной стране", - подчеркнул он в интервью Bihus Info.

Коломойский подчеркнул, что холодная фаза проявляется в убийстве гражданских активистов и журналистов.

"Гражданская война, (воюют, - ред.) украинцы с украинцами, Россия поддерживает одну часть украинцев. Если бы ее не было, уже давным-давно все бы закончилось. Украинцы бы помирились между собой. Спровоцировала и организовала конфликт Россия. С одной стороны, но с другой - тоже не все было благополучно", - считает он.

Напомним, ранее Коломойский назвал Петра Порошенко своей марионеткой.