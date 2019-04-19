"Порошенко обманули": Коломойский назвал причину национализации Приватбанка

Игорь Коломойский / dnepr.comments.ua

Причиной национализации Приватбанка было намерение президента Петра Порошенко завладеть каналом 1+1, заявил бизнесмен Игорь Коломойский.

По его словам, в 2016 году глава НБУ Валерия Гонтарева и замглавы НБУ Екатерина Рожкова уверяли Порошенко, что в залогах Приватбанка есть акции компании 1+1 Продакшн и предложили президенту завладеть каналом посредством национализации банка.

"Но 1+1 Продакшн — это не компания, на которой лицензия, а которая просто производит контент. Это обычная продюсерская компания. Его неправильно информировали, он — дурак — не разобрался", - пояснил Коломойский в интервью Экономической правде.

"Когда разобрались, что это не то, за чем они шли, то Порошенко так орал на Гонтареву, что вызывали скорую помощь. Он швырялся на нее всем, что у нее на столе было и обзывал последними словами…

"Порошенко обманули. Вместо того, чтобы нормально купить у Суркисов пакет акций, он в блуд влез", - добавил бизнесмен.

Напомним, ранее Коломойский назвал Порошенко своей марионеткой.