Раскрыты подробности недавней встречи Коломойского и Порошенко

Игорь Коломойский сказал, что летом встречался с Петром Порошенко, сообщил журналист / 112.ua

Экс-глава Днепропетровской областной госадминистрации, бизнесмен Игорь Коломойский сообщил, что летом встречался с бывшим президентом Петром Порошенко.

Встреча прошла в начале июня, рассказал предприниматель в интервью Цензор.Нет, написал в Facebook главред издания Юрий Бутусов.

Журналист отметил, во время разговора Коломойский не только жестко раскритиковал экс-главу государства, но и назвал его большие заслуги.

"…Подробности по данной встрече, и что думает Коломойский о Порошенко - а наряду с жесткой критикой, Игорь Валерьевич, как оказалось, отметил и ряд больших заслуг экс-президента…", - сообщил Бутусов.

Напомним, СМИ писали, что Игорь Коломойский встречался с Петром Порошенко.

Ранее Коломойский говорил, что его отношения с тогда еще президентом Порошенко испортила война. По его словам, глава государства не оправдал надежд, и наступило разочарование.