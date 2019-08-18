"Mercedes не купишь": Разумков оценил зарплату народных депутатов

Дмитрий Разумков / Facebook команда Зеленского

Зарплата народных депутатов нового созыва составит 36-37 тысяч гривен, а с доплатами может дотянуть до 50 тысяч гривен, заявил лидер партии Слуга народа Дмитрий Разумков.

Вместе с тем он считает, что эта сумма "могла бы быть больше".

"За 40 тысяч гривен не купишь шестисотый Mercedes, но жить можно вполне достойно. Дальше вопрос твоих ценностей. Если ты коррупционер, тебя и миллионные заработки не остановят", — подчеркнул он в интервью Новому времени.

Читайте такжеРазумков истолковал слухи о расколе в рядах Слуги народаРазумков сообщил, что сформировал себе "материальную подушку" за счет своего бизнеса, который переписал на жену.

"Могу говорить об этом спокойно, потому что она и была одним из партнеров в нашем консалтинговом бизнесе, и сенсации здесь не будет.

Мы только идем к тому, что есть, например, у европейских депутатов — достойная зарплата и хороший социальный пакет, когда человек держится за эту работу и понимает ее престиж", — добавил он.

Напомним, ранее Разумков рассказал, кто от Слуги народа пойдет работать в Кабмин.