"Диктатуры не будет": Разумков рассказал о сотрудничестве Зеленского с новой Радой

Дмитрий Разумков / Скриншот

Глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков заявил о том, что в Верховной Раде нового созыва, несмотря на пропрезидентское большинство, диктатуры не будет.

"Диктатуры точно не будет. На самом деле она есть сегодня, ведь последние несколько месяцев была определенная узурпация власти со стороны Верховной рады, когда она не давала президенту выполнять его обязательства. Например - назначить министра иностранных дел, обороны, председателя СБУ", - подчеркнул он в интервью BBC News Украина.

Разумков рассказал также о предстоящем сотрудничестве парламента с президентом Владимиром Зеленским.

Читайте такжеС барского плеча: в Слуге народа рассказали, какие комитеты в Раде достанутся оппозиции"Позиция президента и позиция партии Слуга народа, как части команды президента, - они же не могут отличаться. Уверен, что по некоторым позициям возможна дискуссия, но она будет открытой", - пояснил он.

Разумков также пообещал в парламенте придерживаться баланса сил: "Предохранителем для того, что что-то может пойти не так, должен быть закон, а не какое-то административное влияние президента, парламента или правительства ... Президента ограничивают его моральные принципы - в отличие от некоторых его предшественников, они у него есть".

Напомним, ранее Разумков прокомментировал слухи о расколе в рядах Слуги народа.