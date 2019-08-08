"Диктатуры не будет": Разумков рассказал о сотрудничестве Зеленского с новой Радой

8 августа 2019, 18:43

По некоторым позициям возможна дискуссия, но она будет открытой, подчеркнул Дмитрий Разумков.

Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков / Скриншот

Глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков заявил о том, что в Верховной Раде нового созыва, несмотря на пропрезидентское большинство, диктатуры не будет.

"Диктатуры точно не будет. На самом деле она есть сегодня, ведь последние несколько месяцев была определенная узурпация власти со стороны Верховной рады, когда она не давала президенту выполнять его обязательства. Например - назначить министра иностранных дел, обороны, председателя СБУ", - подчеркнул он в интервью BBC News Украина.

Разумков рассказал также о предстоящем сотрудничестве парламента с президентом Владимиром Зеленским.

Читайте такжеС барского плеча: в Слуге народа рассказали, какие комитеты в Раде достанутся оппозиции"Позиция президента и позиция партии Слуга народа, как части команды президента, - они же не могут отличаться. Уверен, что по некоторым позициям возможна дискуссия, но она будет открытой", - пояснил он.

Разумков также пообещал в парламенте придерживаться баланса сил: "Предохранителем для того, что что-то может пойти не так, должен быть закон, а не какое-то административное влияние президента, парламента или правительства ... Президента ограничивают его моральные принципы - в отличие от некоторых его предшественников, они у него есть".

Напомним, ранее Разумков прокомментировал слухи о расколе в рядах Слуги народа.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Верховная Рада парламент Владимир Зеленский Слуга народа Дмитрий Разумков
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

19:00
Лига Европы: ЦСКА - Заря: онлайн-трансляция матча
18:57
Нафтогаз на август установил новую цену газа для населения Видео
18:52
Лукаку стал футболистом Интера
18:43
"Диктатуры не будет": Разумков рассказал о сотрудничестве Зеленского с новой Радой Видео
18:38
Северный поток-2 могут отложить и существенно увеличить стоимость
18:33
Танці з зірками 2019: Tayanna, Елена Кравец и Dzidzio приняли эстафету Видео
18:32
Мариуполь - АЗ Алкмаар: онлайн-трансляция матча
18:23
Зеленский заблудился на ковровой дорожке во время встречи с Эрдоганом Видео
18:11
"Багиня старалась": депутатша Тимошенко уличила Савченко в срамном плагиате Видео
18:06
Разное варенье и джем из абрикос: самые вкусные пошаговые рецепты Фото Видео
17:57
"Отпустите меня": в Турции заблокировали прорывавшуюся к Зеленскому телевизионщицу РФ Видео
17:16
Растраты и злоупотребления: суд разрешил провести обыски у Кличко Видео
17:02
Сильная гроза в Киеве затопила улицы, поломала деревья и авто Фото Видео
17:01
В Украине обьявлен конкурс на должность языкового омбудсмена
16:49
Солистке Фристайл нашли замену: новый клип с Натой Нединой Видео
16:46
Экс-президент Киргизии Атамбаев сдался на милость правоохранителей
16:35
"Малолетние сволочи": в Запорожье пьяные подростки жестоко избили бездомных
16:14
Луцк остался без света: названа причина
16:10
Зеленский рассказал, о чем говорил со Вселенским Патриархом Варфоломеем
15:56
Диетолог посоветовала, что есть в фастфудах Видео
15:41
Фадеев вышвырнул Закирову и забрал у нее авторские права на свои песни Видео
15:25
Пьяный мальчик на иномарке насмерть сбил велосипедиста, опубликовано фото 18+
15:20
"Глубоких знаний нет": в Слуге народа рассказали о тренинге в Трускавце Видео
15:10
Киевляне просят Зеленского спасти от застройки Александровскую больницу
15:01
В России прогремел взрыв на военном полигоне: есть жертвы и раненые
15:01
Тренер сборной России развязал международный скандал
14:51
"Цици не видно": Полуголая Никитюк взбудоражила пикантным фото
14:49
Студия Квартал 95 нашла замену Зеленскому Видео
14:42
"С*ка старая, учить меня будешь?": в Харькове полицейский жестоко избил пенсионера Фото
14:22
Столкновения в Кыргызстане: силовики снова штурмуют резиденцию экс-президента Атамбаева Видео
14:20
"Хочу, чтобы как в Украине": в РФ бывший следак требует завести дело против Сталина
14:14
"Погиб депутат": на Волыни произошла смертельная авария
14:06
Пальнул дважды в голову за замечание: в Полтаве пенсионер подстрелил охранника Видео
13:57
В Нацбанке решили попросить у МВФ еще 10 млрд долларов Видео
13:55
Радиоактивная выпивка: в Британии выпустили самогон на чернобыльской воде Фото Видео
13:48
Эксперт объяснил, почему Зеленскому не стоит просить Путина не стрелять
13:44
Голливудский актер спас ребенка из перевернутого авто, есть видео Видео
13:38
Отходы гниют месяцами: известный украинский курорт утонул в мусоре Фото
13:37
Зеленский в Стамбуле встретился с Варфоломеем Фото Видео
13:24
"Удар" по нервам и суставам: астрологи предупредили, кому нужно беречься Видео
13:00
"Пусть лучше докторша людей лечит": Москаль оценил планы Богомолец по дематюкации Украины Видео
12:59
Схема на 19 миллиардов: сообщено о подозрении экс-главе НКРЭКУ по делу Роттердам+ Видео
12:54
В России назвали единственное условие возврата Крыма Украине
12:53
Чернокожая Русалочка высказалась о расовом скандале вокруг нее
12:45
Еще один извращенец-педофил: на Житомирщине мужчина надругался над падчерицей
12:41
Новый температурный скачок: в Киеве врежет 35-градусная жара – синоптик Видео
12:21
На Одесчине ребенка "забрало" море
12:20
Перезапуск Один дома: исполнитель главной роли поиздевался над Disney
12:16
Град и шквалы: в Украине объявили штормовое предупреждение
12:14
Разумков истолковал слухи о расколе в рядах Слуги народа
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять