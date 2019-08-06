У Зеленского рассказали, на каком языке заговорят депутаты от Слуги народа в Раде

Дмитрий Разумков / УНИАН

Руководитель политсилы президента Владимира Зеленского, партии Слуга народа, Дмитрий Разумков утверждает, что все нардепы во фракции будут использовать в Верховной Раде IX созыва государственный − украинский язык.

Соответствующую сказал в эфире телеканала 112 Украина.

По его убеждению, к языковому вопросу необходимо относиться толерантно.

"Я считаю, что надо более толерантно относиться, но с другой стороны, если мы говорим об официальной позиции, то я считаю, что все-таки народные депутаты во время своей профессиональной деятельности должны использовать государственный язык", — заявил он.

Напомним, ранее Дмитрий Разумков сделал важное заявление о реинтеграции Донбасса и возращению Крыма из рук Кремля в Украину. До этого глава Слуги народа прокомментировал слухи об отставке главы Офиса президента Андрея Богдана.