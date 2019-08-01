Разумков прокомментировал слухи об отставке Богдана

Разумкову не сообщали об отставке Богдана / Фото: REUTERS

Глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков высказал недоумение в связи информацией об отставке с должности главы Офиса президента Андрея Богдана.

"Я сам только что из новостей узнал. Ничего об этом не знаю", - цитирует его Радио Свобода.

Один из народных депутатов от Слуги народа на условиях анонимности констатировал, что, очевидно, Богдан пошутил.

"Это похоже на шутку, прочитайте заявление до конца", — сказал он.

Напомним, заместитель главы Офиса Президента Руслан Рябошапка опроверг информацию о том, что руководитель ОПУ Андрей Богдан подал в отставку.

Позже появилась информация, что отставка была требованием американской стороны для встречи президента Владимира Зеленского с его коллегой Дональдом Трампом.

Глава Офиса президента отреагировал на произошедшее троллингом в адрес мэра Киева Виталия Кличко.