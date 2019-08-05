Чтобы наступил мир: Разумков сделал важное заявление о возвращении Донбасса и Крыма в Украину

Дмитрий Разумков рассказал, как можно вернуть Крым и Донбасс в Украину / УНИАН

Глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков, который ранее рассказал, что ждет боевиков на Донбассе, заявил, что деоккупация Донбасса и его полноценное возвращение невозможно с помощью принятия одних лишь законов.

"Все мы хотели бы, чтобы наступил мир, чтобы Донбасс и Крым вернулись в Украину. К сожалению, это не решается законами. Этот момент обсуждения в стенах Верховной рады явно тоже будет, но в этой проблеме, в войне это не вопрос законов", - сказал Разумков.

Разумков подчеркнул, что вопрос об окончании войны зависит от желания это сделать, и отметил, что у украинской стороны оно есть.

"К сожалению, не у всех участников этого процесса мы наблюдаем это желание. Здесь больше вопросы дипломатии, санкционного давления, вопросы внутренней политики, связанные с борьбой с коррупцией, с информационной политикой, с экономикой, инфраструктурой, социальной политикой. Это целый комплекс задач", - высказался Разумков в интервью российскому Коммерсанту.

Читайте такжеРазумков сказал, когда заработает новая РадаНапомним, ранее у Зеленского назвали единственный способ закончить войну на Донбассе. Патрон политической силы президента Слуга народа Дмитрий Разумков заявил, что войну на Донбассе закончить военным путем невозможно.

"На самом деле, любая война заканчивается двумя путями – военным или путем дипломатии, переговоров. Но военным путем закончить эту войну невозможно, потому что на противоположной стороне стоит Россия", - заявил Разумков.

Он уточнил, что закончить вооруженный конфликт на Донбассе можно только путем переговоров с Кремлем.