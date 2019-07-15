"Только диалог с Кремлем": у Зеленского назвали единственный способ закончить войну на Донбассе

Разумков рассказал, как закончить войну на Донбассе / скриншот

Патрон политической силы президента Слуга народа Дмитрий Разумков заявил, что войну на Донбассе закончить военным путем невозможно.

"На самом деле, любая война заканчивается двумя путями – военным или путем дипломатии, переговоров. Но военным путем закончить эту войну невозможно, потому что на противоположной стороне стоит Россия", - заявил Разумков в прямом эфире канала ICTV 14 июля.

Он уточнил, что закончить вооруженный конфликт на Донбассе можно только путем переговоров с Кремлем.

"Диалог нужно вести с теми, кто реально принимает решения. Я уверен, что сегодня представители так называемых "ЛНР" и "ДНР" абсолютно не самостоятельны, ими управляет Россия", - заявил Разумков заявил

Разумков подчеркнул, что на Донбассе идет война, и на противоположной стороне конфликта стоит Россия и полностью ей подконтрольные и управляемые так называемые "ЛНР" и "ДНР".

"На Донбассе идет война, ее можно назвать многогранной, гибридной, в том числе и информационной. Если бы там не было России, то сегодня над Донецком и Луганском висели бы украинские флаги", - сказал Разумков.

Читайте такжеПринуждение к прямым переговорам: что на самом деле стоит за разговором Путина с ЗеленскимПолитик добавил, что переговоры по урегулированию конфликта должны вестись на нескольких уровнях и включать минский, нормандский форматы, а также "расширенный" нормандский формат, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы прикладываем сегодня максимум усилий, чтобы привлечь к этому процессу США и Великобританию. Я думаю, что это даст определенный толчок для развития ситуации в позитивном русле", - подытожил лидер Слуги народа.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в Кривом Роге рассказал, как общался с Путиным.

Также ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал об атмосфере первого разговора Путина и Зеленского и пояснил, в чем его важность.