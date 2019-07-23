Разумков рассказал, что ждет боевиков на Донбассе

Разумков считает, что люди, совершившие военные преступления, не могут быть амнистированы / УНИАН

Лидер пропрезидентской партии Слуга народа Дмитрий Разумков прокомментировал возможность амнистии для кремлевских наемников, которые с 2014 года орудуют на Донбассе.

По его словам, люди, которые замешаны в военных преступлениях, могут даже не надеяться на амнистию, пишет Украинская правда.

"Если мы говорим об амнистии для боевиков, людей, которые замешаны в военных преступлениях, я думаю, что другого варианта быть не может, никакие амнистии в данном плане не распространяются ни в Украине, ни за рубежом", - сказал Разумков в эфире одного из украинских телеканалов.

Напомним, 19 июля 2019 года более 50 народных депутатов Верховной Рады VIII созыва направили обращение в Конституционный суд с просьбой провести анализ законов об особом статусе Донбасса и амнистии боевиков.

В тот же день главарь самопровозглашенной "ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что псевдореспублика может войти в состав Украины в качестве государства в государстве, а потом провести референдум относительно курса в Российскую Федерацию.

Читайте такжеАналитик спрогнозировал, когда закончится война на ДонбассеКак известно, сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми РФ сепаратистами с другой. Официально Кремль не признает своего вторжения и называет ситуацию на Востоке Украины "гражданским конфликтом".