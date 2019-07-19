Главарь "ЛНР" раскрыл хитрый план относительно Украины и России

19 июля 2019, 12:29

"Республика" однозначно движется в РФ, заявил Леонид Пасечник.

Пасечник
После получения особого статуса в составе Украины "ЛНР" сможет провести референдум насчет курса в РФ, сообщил Леонид Пасечник / Скриншот

Главарь самопровозглашенной "ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что псевдореспублика может войти в состав Украины в качестве государства в государстве, а потом провести референдум относительно курса в Российскую Федерацию.

Основная цель "ЛНР" — интеграция в РФ, у "властей" других задач и направлений нет, поэтому они сейчас работают в этом направлении, рассказал Пасечник в подконтрольной боевикам Кадиевке (Стаханов).

Лидер квазигосударства утверждает, что в случае получения подконтрольной террористам части Луганщины особого статуса, она сможет иметь собственную границу и армию и будет самостоятельным признанным государством. 

"Поймите, особый статус — это не автономия, это не значит, что мы просто вошли в состав Украины. Это значит, что у нас своя граница, это значит, что у нас своя армия, это значит, что у нас свои судебные органы, у нас свои исполнительные органы, органы управления, у нас своя избирательная система, то есть мы абсолютно самостоятельны…", — заявил он.

Пасечник добавил, что в "ЛНРовцы" не пустят к себе "никаких националистов". "…но мы признаны, понимаете. Это единственный шанс, единственный вариант прекратить это безумие, прекратить эту войну. Вы понимаете, гибнут люди…", — сказал главарь "республики".

По его словам, "надо садиться за стол переговоров и разговаривать на эту тему". "А когда прекратится война,… мы будем иметь, во всяком случае, право, если пойдем по этому пути, провести тот же референдум и все остальные моменты, то есть все там дальше, возможно, будет получаться, вот как бы планы такие, но, однозначно, в том числе референдум по тому, что мы идем там в Российскую Федерацию", — отметил он.

"Ну это мы уже самостоятельные, ни от кого не зависимы, мы как самостоятельное государство — то есть государство в государстве, вот это представляет собой особый статус… ну, безусловно, мы не меняли курса и не меняем на сегодняшний день, мы однозначно движемся в Российскую Федерацию…", — подчеркнул Пасечник.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что его главная цель по Донбассу — остановить войну. Также украинский лидер говорил: "Я хочу надеяться, что за год у нас уже не будет этой войны".

Агрессия России на Донбассе

В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

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Донбасс Россия ЛНР особый статус Леонид Пасечник Украина
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