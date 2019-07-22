Разумков рассказал, что ждет Авакова в МВД

Арсен Аваков может лишиться своей должности / УНИАН

Глава Слуги народа Дмитрий Разумков не сумел дать точного ответа, останется ли Арсен Аваков в кресле министра внутренних дел.

"Я вам сейчас и не смогу четко ответить, потому что выдвигаю не я – ни как глава партии, ни как будущий, наверное, народный депутат. А это будет предлагать новый руководитель правительства. Но руководитель правительства, глава правительства появится чуть позже", - рассказал Разумков в интервью Украинской правде.

Разумков заверил, что кулуарных договоренностей о сохранении за Аваковым его должности не было.

"Что касаемо позиции по коммуникациям, я с Арсеном Борисовичем пересекался несколько раз. Один раз на инаугурации, еще на каком-то мероприятии. Но, скажем так, каких-то кулуарных переговоров мы с ним точно не вели", - отметил глава партии.

По словам Разумкова, на выборах в Верховную Раду МВД заняло равноудаленную позицию от всех и в принципе выполнило те задачи, которые перед ним стояли – обеспечить прозрачность выборов.

"Мы с вами видели президентскую кампанию – первый и второй тур. Справедливости ради, Нацполиция многим поломала и схемы, и сетки. Исходя из того, что я вижу в рамках подготовки к избирательному процессу, полиция выдерживает ту равноудаленную позицию по отношению ко всем политическим силам, в том числе и к нашей", - считает Разумков.

Ранее Разумков рассказал, с кем Слуга народа готова формировать коалицию.