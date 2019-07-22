Разумков рассказал, с кем Слуга народа готова формировать коалицию

Дмитрий Разумков / Reuters

Побеждающая на внеочередных парламентских выборах партия Слуга народа в новой Верховной Раде не будет создавать коалицию с Оппозиционной платформой – За жизнь, заявил глава Слуги народа Дмитрий Разумков.

"Я не буду здесь новым, если скажу, что да, действительно мы бы хотели формировать коалицию с новыми политическими силами, которые попадут в парламент", - подчеркнул он в интервью Украинской правде.

Вместе с тем Разумков отметил, что парламентскую коалицию вместе со Слугой народа может сформировать партия Голос.

"Я думаю, что Голос был бы неплохим вариантом", - подчеркнул он.

В то же время он сообщил, что официальных переговоров между Слугой народа и Голосом не велось.

Читайте такжеВ Слуге народа раскрыли планы насчет коалиции и первого заседания новой Рады"То, что мы встречались и обменивались какими-то фразами на каналах – да, это факт. Но договоренностей о возможной будущей коалиции ни с какой из политических сил мы на сегодняшний момент не ведем. И считаем, что это неправильно до того момента, пока не будет окончательных результатов или хотя бы предварительных результатов выборов", - пояснил Разумков.

Напомним, ранее Разумков не исключил, что Слуге народа возможно и не придется объединяться с другими партиями в парламентской коалиции.