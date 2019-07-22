Разумков допускает, что Слуга народа может обойтись и без коалиции в парламенте

Политик призвал дождаться окончательных результатом подсчета голосов / скриншот

Глава Слуги народа Дмитрий Разумков не исключает, что его политсиле не придется объединяться с другими партиями в парламенте девятого созыва. Об этом он заявил на брифинге 22 июля.

Политик призвал дождаться окончательных результатом подсчета голосов, пишет Украинская правда.

"Пока говорить о коалиции, видимо, не приходится, поскольку мы видим достаточно неплохие наши результаты. И мы еще не до конца видим результаты наших коллег или оппонентов по Верховной Раде", - сказал он.

По словам Разумкова, Слуга народа открыта к диалогу и готова сотрудничать со всеми политическими силами, которые будут совпадать в идеологических взглядах.

Также политик ушел от прямого ответа на вопрос, согласилась бы партия поддержать на пост премьер-министра лидера Голоса Святослава Вакарчука.

"Давайте посмотрим результаты Голоса и результаты Слуги народа. Думаю, в нашей команде достаточно людей, которые могут соответствовать тем вызовам, которые есть в стране. У нас есть по 2-3 человека на каждую должность", - подчеркнул политик, однако, ни одной фамилии не назвал.

Напомним, ранее Дмитрий Разумков заявил, что Слуга народа готовит черновой вариант коалиционного соглашения, а некоторые его пункты уже конкретно выписаны.

Напомним, 21 июля в Украине прошли внеочередные выборы в парламент. Явка избирателей составила 49,8%. По данным обработки 54,68% голосов, Слуга народа уверенно лидирует - партия получила поддержку 42.47% избирателей.