В Слуге народа раскрыли планы насчет коалиции и первого заседания новой Рады

22 июля 2019, 07:51

Первое заседание Рады хотят провести в День независимости.

Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков / Скриншот

Партия Слуга народа готовит черновой вариант коалиционного соглашения, а некоторые его пункты уже конкретно выписаны, заявил лидер партии Дмитрий Разумков.

"Черновик коалиционного соглашения пишется, определенные вещи уже подготовлены. Дальше мы будем смотреть, самостоятельно ли формировать большинство, или с кем-то обсуждать. Исходя из этого, мы сможем показать тот наработанный документ, за который проголосует Рада. Мы готовы его обсуждать с теми политическими силами, которые близки нам по идеологическим, морально-этическим ценностями", - рассказал он изданию theБабель.

Политик подчеркнул, что теоретически партия Святослава Вакарчука Голос может быть партнером Слуги народа по коалиции.

"Относительно Тимошенко я сейчас не готов говорить конкретно. На президентских выборах гораздо проще бороться с фальсификациями, потому что ты ведешь одну большую кампанию. Здесь, кроме выборов по партийным спискам, есть еще 199 маленьких кампаний. Вот там фальсификации и скупка гораздо более эффективны, как это не обидно", - подчеркнул он.

Читайте такжеЛидеры нарастили отрыв: ЦИК обработала более трети протоколовВ то же время глава предвыборного штаба Слуги народа Александр Корниенко выразил надежду, что новый парламент начнет свою работу как можно быстрее.

Он подчеркнул, что его партия не собирается ждать крайнего срока, который предусматривает закон - 9 сентября.

"Мы планируем раньше, чем закон это определяет. Это точно. 15 августа - это, возможно, еще рано. Кстати, хорошая идея: привязать это ко Дню Независимости Украины", - цитирует Корниенко Радио Свобода.

Напомним, ранее вопрос формирования коалиции в новой Раде прокомментировала глава Батькивщины Юлия Тимошенко.

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Верховная Рада коалиция Слуга народа выборы 2019 Дмитрий Разумков
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