Тимошенко – о премьерстве, оспаривании результатов и коалиции: Всё в руках Зеленского

Тимошенко уже поздравила партию Слуга народа с победой на парламентских выборах 21 июля.
Глава Батькивщины Юлия Тимошенко выступила с заявлением после того, как были оглашены результаты экзитполов парламентских выборов 2019.
По ее словам, ее команда на должности не претендует, результаты выборов 2019 признает и оспаривать не собирается, а на коалицию согласна только с двумя политсилами.
Несмотря на то, что результаты экзит пола на сегодня предварительные, а официальные появятся только завтра, Тимошенко уже поздравила партию Слуга народа с победой на парламентских выборах 21 июля. И подчеркнула, что многое сейчас зависит от лидера Украины Владимира Зеленского.
Читайте также"Независимый, мощный гуру": Зеленский похвастался рейтингом и пояснил, хочет ли Вакарчука в премьеры"Наибольшую фракцию и первое место получила партия президента Украины Владимира Зеленского. И сегодня в его собственных руках находится вопрос формирования коалиции. Только президент Украины и его партия будут принимать решение, с кем создать коалицию, кого выдвигать на должность премьер-министра, а также на должности министров, это только в его руках", – заявила Тимошенко.
Что касается коалиции, то Батькивщина, по словам ее лидера, готова объединяться лишь с партией Слуга народа и Голосом Святослава Вакарчука: "Больше мы ни с кем коалицию создавать не будем… Наша команда, в коалиции или не коалиции... в любом случае, мы будем служить Украине и будем служить интересам людей".
Отметим, что предварительно, партия Владимира Зеленского Слуга народа не набирает абсолютного большинства. То есть для принятия решений ей придется заключать коалицию с другими партиями.
Ранее были опубликованы первые результаты голосования парламентских выборов-2019. Предварительные результаты выборов в Украине по данным экзит-полов показывают огромный отрыв партии Слуга Народа.
Всего пять партий, которые принимали участие в выборах в Верховную Раду 21 июля, прошли необходимый пятипроцентный барьер и попадают в парламент. Такие выводы можно сделать из данных Национального экзит-пола, которые, который совместно провели Фонд Демократические инициативы, КМИС и Центр Разумкова.
Помимо данных Национального экзит-пола, свой опрос провел телеканал 1+1, а также телеканал 112. По данным Всеукраинского экзит пола, проведенного по заказу канала 1+1, в парламент проходят пять политических сил – партия "Слуга народа" с результатом 44,4%, Оппозиционная платформа – За жизнь – 12,5%, Европейская солидарность – 8,5%, Батькивщина - 7,7%, Голос – 6,0%.
Экзит-пол, проведенный по заказу канала 112, показал такие результаты выборов в парламент 2019:
- Слуга Народа (42,7%);
- Оппозиционная платформа За жизнь (12,9%);
- Батькивщина (8,5%);
- Европейская солидарность (8,8%);
- Голос (6,5%).
Как сообщалось ранее, явка на выборы 2019 на этот раз была невысокой: чуть больше трети украинцев пришли на избирательные участки 21 июля.
Результаты выборов 2019: как будут считать голоса и когда будут официальные результаты
По данным ЦИК, всего количество зарегистрированных кандидатов от партий составило 2761 человек. В одномандатных мажоритарных округах балловались в Раду 3178 кандидатов (1439 - от партий, 1739 - самовыдвиженцы).
В новую Верховную раду выборы по старой системе прошли в последний раз: 11 июля Рада проголосовала за новый Избирательный кодекс, по которому выборы по "мажоритарке" отменяются, а партии обязаны утверждать общегосударственный список политсилы, который дробится на региональные списки, в каждом из которых должно быть не менее пяти фамилий. Проходной барьер на выборах в парламент остался на уровне 5%.
В состав Верховной рады Украины входят 450 депутатов, которые избираются по пропорционально-мажоритарной смешанной системе. Половина нардепов проходит в парламент на основании голосования по избирательным спискам кандидатов от политических партий (пропорциональная система). Еще 225 членов Верховной рады избираются в одномандатных округах по мажоритарной системе относительного большинства.
Избирательные участки закрились в 20.00. После этого ЦИК начнет подсчет голосов.
Не позднее 5 августа ЦИК должен установить результаты выборов по спискам и в округах. А официально объявить результаты парламентских выборов Центральная избирательная комиссия, согласно закону, обязана не позднее двух недель после голосования. Следовательно, официальные результаты парламентских выборов в Украине должны появиться не позднее 10 августа.
Первая сессия Верховной рады IX созыва может начаться уже 31 августа 2019.