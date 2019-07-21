Тимошенко – о премьерстве, оспаривании результатов и коалиции: Всё в руках Зеленского

Тимошенко рассказала о власти Зеленского, премьере и коалиции / УП

Глава Батькивщины Юлия Тимошенко выступила с заявлением после того, как были оглашены результаты экзитполов парламентских выборов 2019.

По ее словам, ее команда на должности не претендует, результаты выборов 2019 признает и оспаривать не собирается, а на коалицию согласна только с двумя политсилами.

Несмотря на то, что результаты экзит пола на сегодня предварительные, а официальные появятся только завтра, Тимошенко уже поздравила партию Слуга народа с победой на парламентских выборах 21 июля. И подчеркнула, что многое сейчас зависит от лидера Украины Владимира Зеленского.

Читайте также"Независимый, мощный гуру": Зеленский похвастался рейтингом и пояснил, хочет ли Вакарчука в премьеры"Наибольшую фракцию и первое место получила партия президента Украины Владимира Зеленского. И сегодня в его собственных руках находится вопрос формирования коалиции. Только президент Украины и его партия будут принимать решение, с кем создать коалицию, кого выдвигать на должность премьер-министра, а также на должности министров, это только в его руках", – заявила Тимошенко.

Что касается коалиции, то Батькивщина, по словам ее лидера, готова объединяться лишь с партией Слуга народа и Голосом Святослава Вакарчука: "Больше мы ни с кем коалицию создавать не будем… Наша команда, в коалиции или не коалиции... в любом случае, мы будем служить Украине и будем служить интересам людей".

Отметим, что предварительно, партия Владимира Зеленского Слуга народа не набирает абсолютного большинства. То есть для принятия решений ей придется заключать коалицию с другими партиями.

Ранее были опубликованы первые результаты голосования парламентских выборов-2019. Предварительные результаты выборов в Украине по данным экзит-полов показывают огромный отрыв партии Слуга Народа.

Всего пять партий, которые принимали участие в выборах в Верховную Раду 21 июля, прошли необходимый пятипроцентный барьер и попадают в парламент. Такие выводы можно сделать из данных Национального экзит-пола, которые, который совместно провели Фонд Демократические инициативы, КМИС и Центр Разумкова.

Помимо данных Национального экзит-пола, свой опрос провел телеканал 1+1, а также телеканал 112. По данным Всеукраинского экзит пола, проведенного по заказу канала 1+1, в парламент проходят пять политических сил – партия "Слуга народа" с результатом 44,4%, Оппозиционная платформа – За жизнь – 12,5%, Европейская солидарность – 8,5%, Батькивщина - 7,7%, Голос – 6,0%.

Экзит-пол, проведенный по заказу канала 112, показал такие результаты выборов в парламент 2019:

Слуга Народа (42,7%);

Оппозиционная платформа За жизнь (12,9%);

Батькивщина (8,5%);

Европейская солидарность (8,8%);

Голос (6,5%).

Как сообщалось ранее, явка на выборы 2019 на этот раз была невысокой: чуть больше трети украинцев пришли на избирательные участки 21 июля.