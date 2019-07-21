В партии Слуга народа рассказали о своих первых действиях в Раде

Разумков рассказал о своих первых действиях в Раде / Униан

Комментируя первые результаты экзитполов на парламентских выборах 21 июля 2019, глава и номер один партии Слуга народа Дмитрий Разумков заявил о намерении поскорее приступить к работе в Раде.

"Мы уверены, что получим хорошие результаты на мажоритарных округах. Я очень надеюсь, что мы в короткие сроки сможем начать все то, что было обещано весной", – заявил политик после того, как были объявлены результаты экзит пола на сегодня.

Работать в парламенте Разумков пообещал слаженной командой. По его словам, их политсила "консолидирует все усилия", чтобы реализовать те задачи, которые ставит перед властью украинское общество.

Он также поблагодарил всех, кто поддержал его партию на выборах в Верховную Раду Украины.

Отметим, что предварительно, партия Владимира Зеленского Слуга народа не набирает абсолютного большинства. То есть для принятия решений ей придется заключать коалицию с другими партиями.

Ранее были опубликованы первые результаты голосования парламентских выборов-2019. Предварительные результаты выборов в Украине по данным экзит-полов показывают огромный отрыв партии Слуга Народа.

Всего пять партий, которые принимали участие в выборах в Верховную Раду 21 июля, прошли необходимый пятипроцентный барьер и попадают в парламент. Такие выводы можно сделать из данных Национального экзит-пола, которые, который совместно провели Фонд Демократические инициативы, КМИС и Центр Разумкова.

Помимо данных Национального экзит-пола, свой опрос провел телеканал 1+1, а также телеканал 112. По данным Всеукраинского экзит пола, проведенного по заказу канала 1+1, в парламент проходят пять политических сил – партия "Слуга народа" с результатом 44,4%, Оппозиционная платформа – За жизнь – 12,5%, Европейская солидарность – 8,5%, Батькивщина - 7,7%, Голос – 6,0%.

Экзит-пол, проведенный по заказу канала 112, показал такие результаты выборов в парламент 2019:

Слуга Народа (42,7%);

Оппозиционная платформа За жизнь (12,9%);

Батькивщина (8,5%);

Европейская солидарность (8,8%);

Голос (6,5%).

Как сообщалось ранее, явка на выборы 2019 на этот раз была невысокой: чуть больше трети украинцев пришли на избирательные участки 21 июля.